Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow В Одесі зупинено трамваї, що курсують вздовж Великого Фонтану arrow

В Одесі зупинено трамваї, що курсують вздовж Великого Фонтану

9 липня 2024 13:23
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Зупинка трамваїв №17 та №18 в Одесі: коли відновлять рух
Трамвай №17 в Одесі. Фото: ОМР
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні, 9 липня, в Одесі тимчасово припинили рух громадського транспорту. Йдеться про трамвайні маршрути №17 та №18, які курсують вздовж станцій Великого Фонтану. 

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради

Читайте також:

Рух трамваїв зупинено

Через падіння гілки на контактну мережу рух 17-го та 18-го трамваїв було вирішено цілковито зупинити. У раді повідомляють, що незабаром несправності повинні полагодити. 

"У звʼязку з падінням гілки на контакту мережу тимчасово зупинено рух трамвайних маршрутів №17 та №18. Протягом години роботу маршрутів буде відновлено", — йдеться у повідомленні міської ради. 

Вартість проїзду

Наразі проїзд в одеському громадському електротранспорті коштує 8 грн при оплаті готівкою та 7 грн — за допомогою смартфона. При оплаті Приват-24 слід просканувати QR-код, який є в тролейбусах і трамваях.

Якщо ви обрали оплату застосунком Транспод, то слід заздалегідь завантажити його у свій смартфон. Квиток треба прикласти до валідатора біля водія, не забувайте для цього вмикати блютуз.

Більше про рух транспорту у місті

Ми писали, що в Одесі змінив схему руху трамвайний маршрут №1. Він тимчасово курсуватиме від Лузанівки до Центроліту. Загалом за схемою буде сімнадцять зупинок.

Також ми повідомляли, що одеський громадський транспорт стає більш комфортним та економічно ефективним. Так, на два маршрути вийшли нові економні трамваї, які використовуватимуть менше електроенергії.

Додамо, що в Одеській області з 1 липня діють сезонні обмеження на рух великовагових транспортних засобів. Через спеку фурам заборонили їздити з 10:00 до 20:00.

Одеса ремонт дороги транспорт Одеська ОДА Новини Одеси громадський транспорт

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

8 липня 2024

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

26 червня 2024

09:12 Шапаренко стане гравцем легендарного клубу — що відомо

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних