Зупинка трамваїв №17 та №18 в Одесі: коли відновлять рух

Трамвай №17 в Одесі. Фото: ОМР

Сьогодні, 9 липня, в Одесі тимчасово припинили рух громадського транспорту. Йдеться про трамвайні маршрути №17 та №18, які курсують вздовж станцій Великого Фонтану.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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Рух трамваїв зупинено

Через падіння гілки на контактну мережу рух 17-го та 18-го трамваїв було вирішено цілковито зупинити. У раді повідомляють, що незабаром несправності повинні полагодити.

"У звʼязку з падінням гілки на контакту мережу тимчасово зупинено рух трамвайних маршрутів №17 та №18. Протягом години роботу маршрутів буде відновлено", — йдеться у повідомленні міської ради.

Вартість проїзду

Наразі проїзд в одеському громадському електротранспорті коштує 8 грн при оплаті готівкою та 7 грн — за допомогою смартфона. При оплаті Приват-24 слід просканувати QR-код, який є в тролейбусах і трамваях.

Якщо ви обрали оплату застосунком Транспод, то слід заздалегідь завантажити його у свій смартфон. Квиток треба прикласти до валідатора біля водія, не забувайте для цього вмикати блютуз.

Більше про рух транспорту у місті

Ми писали, що в Одесі змінив схему руху трамвайний маршрут №1. Він тимчасово курсуватиме від Лузанівки до Центроліту. Загалом за схемою буде сімнадцять зупинок.

Також ми повідомляли, що одеський громадський транспорт стає більш комфортним та економічно ефективним. Так, на два маршрути вийшли нові економні трамваї, які використовуватимуть менше електроенергії.

Додамо, що в Одеській області з 1 липня діють сезонні обмеження на рух великовагових транспортних засобів. Через спеку фурам заборонили їздити з 10:00 до 20:00.