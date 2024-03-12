В Одессе уволили скандального начальника управления капстроительства

Борис Панов. Фото: Одесский городской совет

В одесском городском совете произошли кадровые изменения. Мэр Труханов подписал распоряжение об увольнении главы управления капитального строительства Бориса Панова, временно должность будет занимать его заместитель.

Об этом Новини.LIVE узнали с сайта Одесского городского совета.

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Увольнение Панова

Известно, что начальник управления капитального строительства Борис Панов занимал этот пост с 2014 года. После его увольнения обязанности руководителя управления капитального строительства будет временно выполнять заместитель начальника этого подразделения — Лариса Янушкевич. Соответствующие распоряжения подписал мэр Одессы Геннадий Труханов, и сегодня, 12 марта, они были опубликованы.

Скандал с "Викторией"

При его председательстве в детских учреждениях и лагерях было выявлено множество нарушений, в частности отсутствие пропитки огнезащитным составом. Однако после скандала с пожаром в гостинице "Виктория", где погибли дети, его временно устранили.

Скандалы с хищением средств

Напомним, что Борис Панов подозревается в хищении бюджетных средств более чем на 2 миллиона гривен. Он присвоил часть средств на закупку генераторов кислорода для нужд Одесской городской больницы №8 в лечении COVID-19.

Также мы писали, что в ходе заседания специальной комиссии оказалось, что для завершения реконструкции дома Русова требуются дополнительные финансы. Панов заявлял, что для ввода объекта в эксплуатацию нужно дополнительно 3 миллиона гривен.

Также мы писали, что Одесское Управление капстроительства разорвало договор с подрядчиком на реконструкцию здания скандального райсуда из-за того, что сметы и итоговые сведения не были опубликованы. На работы планировалось выделить более 100 миллионов гривен.