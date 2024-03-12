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В Одесі звільнили скандального начальника управління капбудівництва

12 березня 2024 14:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
В Одесі звільнили скандального начальника управління капбудівництва
Борис Панов. Фото: Одеська міська рада
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В одеській міській раді відбулися кадрові зміни. Мер Труханов підписав розпоряджнення про звільнення голови управління капітального будівництва Бориса Панова, тимчасово посаду обійматиме його заступниця.

Про це Новини.LIVE дізналися із сайту Одеської міської ради.

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Звільнення Панова

Відомо, що начальник управління капітального будівництва Борис Панов обіймав цю посаду з 2014 року. Після його звільнення обов’язки керівника управління капітального будівництва тимчасово виконуватиме заступниця начальника цього підрозділу Лариса Янушкевич. Відповідні розпорядження підписав мер Одеси Геннадій Труханов, та сьогодні, 12 березня, вони були опубліковані.

Скандал із "Вікторією"

За його головування у дитячих закладах та таборах було виявлено безліч порушень, зокрема відсутність просочення вогнезахисним складом. Проте після скандалу з пожежею у готелі "Вікторія", де загинули діти, його тимчасово усунули.

Скандали з розкраданням коштів

Нагадаємо, що Бориса Панова підозрюють у розкраданні бюджетних коштів у понад 2 мільйони гривень. Він привласнив частину коштів на закупівлі генераторів кисню для потреб Одеської міської лікарні №8 в лікуванні COVID-19.

Також ми писали, що під час засідання спеціальної комісії виявилося, що для завершення реконструкції будинку Русова потрібні додаткові фінанси. Панов заявляв, що для введення об'єкта в експлуатацію потрібно додатково 3 мільйони гривень.

Також ми писали, що Одеське Управління капбудівництва розірвало договір з підрядником на реконструкцію будівлі скандального райсуду через те, що кошториси та підсумкові відомості не були опубліковані.  На роботи планували виділити понад 100 мільйонів гривень.

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