В Одесской больнице сдают в аренду жесткое покрытие под кафе

Еврейская больница в Одессе. Фото: Одесский городской совет

На территории Еврейской больницы города Одессы сдают в аренду твердое покрытие под общепит. Предварительная стоимость составляет 272 гривны 50 копеек.

Об этом Новини.LIVE узнали из портала электронных закупок Prozorro.Продажи.

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Отметим, что завершиться аукцион должен сегодня в 20:00. Однако пока желающих разместить МАФ быстрого питания нет, несмотря на небольшую цену.

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Напомним, в Одесском управлении СБУ планируют пополнить автопарк новыми легковыми авто, на которые потратят около 5 миллионов гривен. Речь идет об автомобилях марки Toyota.

Также мы писали, что в Одесской мэрии хотят провести капитальный ремонт помещений департамента архивного дела и делопроизводства, расположенного по улице Столбовой, 17. На работы планируется потратить почти 17 миллионов гривен.

В Одесской области планируют провести капитальный ремонт дороги в центре города. Речь идет о Черноморске, где на восстановление полотна готовы выделить более 7 миллионов гривен.