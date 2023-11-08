В Одесской больнице сдают в аренду жесткое покрытие под кафе
На территории Еврейской больницы города Одессы сдают в аренду твердое покрытие под общепит. Предварительная стоимость составляет 272 гривны 50 копеек.
Об этом Новини.LIVE узнали из портала электронных закупок Prozorro.Продажи.
Отметим, что завершиться аукцион должен сегодня в 20:00. Однако пока желающих разместить МАФ быстрого питания нет, несмотря на небольшую цену.
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Напомним, в Одесском управлении СБУ планируют пополнить автопарк новыми легковыми авто, на которые потратят около 5 миллионов гривен. Речь идет об автомобилях марки Toyota.
Также мы писали, что в Одесской мэрии хотят провести капитальный ремонт помещений департамента архивного дела и делопроизводства, расположенного по улице Столбовой, 17. На работы планируется потратить почти 17 миллионов гривен.
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