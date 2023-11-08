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В Одеській лікарні здають в оренду тверде покриття під кафе

8 листопада 2023 18:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одеській лікарні здають в оренду тверде покриття під кафе
Єврейська лікарня в Одесі. Фото: Одеська міська рада
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

На території Єврейської лікарні міста Одеси здають в оренду тверде покриття під заклад громадського харчування. Попередня вартість становить 272 гривні 50 копійок. 

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.Продажі. 

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Інформація про тендер. Фото: скриншот

Зазначимо, що завершитися аукціон має сьогодні о 20:00. Проте наразі охочих розмістити МАФ швидкого харчування немає, попри невелику ціну. 

Інші тендери в Одесі

Нагадаємо, в Одеському управлінні СБУ планують поповнити автопарк новими легковими авто, на які витратять майже 5 мільйонів гривень. Йдеться про автомобілі марки Toyota.

Також ми писали, що в Одеській мерії хочуть провести капітальний ремонт приміщень департаменту архівної справи та діловодства, що розташований по вулиці Стовповій, 17. На роботи планують витратити майже 17 мільйонів гривень.

Додамо, в Одеській області планують провести капітальний ремонт дороги у центрі міста. Йдеться про Чорноморськ, де на відновлення полотна готові виділити понад 7 мільйонів гривень.

 

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