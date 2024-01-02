В одесской мэрии рассказали о состоянии пострадавших горожан от вражеских атак

Последствия попадания в дом в Одессе. Фото: Одесский городской совет

По состоянию на 2 января в одесских больницах помощь получают 13 горожан, пострадавших в результате атак 29 и 31 декабря. Известно, что трое находятся в тяжелом состоянии.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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Отметим, что появилась новая информация о жилье квартиры в многоэтажке, куда попал обломок дрона с боевой частью. По словам врача, состояние женщины тяжелое, она находится в реанимации. У нее 30% ожогов тела.

"В ночь с 31 на 1 службой экстренной медицинской помощи была доставлена в тяжелом состоянии молодая женщина. Госпитализирована в блок интенсивной терапии, где находится по настоящее время. У нее ожоги пламенем 1-2 степени, до 30% поверхности тела, ушиб м тканей головы средней тяжести, ожоговый шок", — рассказал заведующий ожоговым отделением Александр Ставратий.

Кроме того, в конце января потерпевшей планируют сделать операцию по пересадке кожи.

Напомним, Россия за время войны атаковала Одесский регион более 200 раз. Только за 2023 год произошло более 40 попаданий по объектам инфраструктуры, разным заведениям и жилым домам. В большинстве случаев враг бил по городу и области ракетами разного типа базирования. За год Россия убила в Одесской области 23 человека, еще более 100 были ранены.

Также мы писали, что ночью и утром 2 января российские оккупанты повторили массированную атаку с использованием разного типа вооружения, как это было 29 декабря. Украинская ПВО уничтожила почти все враждебные цели, но есть разрушения в результате падения обломков.