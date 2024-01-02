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В одеській мерії розповіли про стан постраждалих містян від ворожих атак

2 січня 2024 13:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В одеській мерії розповіли про стан постраждалих містян від ворожих атак
Наслідки влучання у будинок в Одесі. Фото: Одеська міська рада
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Станом на 2 січня в одеських лікарнях допомогу отримують 13 містян, які  постраждали внаслідок атак 29 та 31 грудня. Наразі відомо, що троє знаходяться у важкому стані. 

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради. 

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Зазначимо, що зʼявилася нова інформація щодо мешканки квартири у багатоповерхівці, куди влучив уламок дрона з бойовою частиною. За словами лікаря, стан жінки важкий, вона перебуває у реанімації. У неї 30% опіків тіла.

"У ніч з 31 на 1 службою екстреної медичної допомоги була доставлена у важкому стані молода жінка. Госпіталізована у блок інтенсивної терапії, де перебуває по теперішній час. У неї опіки полум'ям 1-2 ступені, до 30% поверхні тіла, забій м'яких тканин голови середньої важкості, опіковий шок", — розповів завідувач опікового відділення Олександр Ставратій.

Крім того, в кінці січня потерпілій планують зробити операцію з пересадки шкіри.

Нагадаємо, Росія за час війни атакувала Одеський регіон понад 200 разів. Тільки за 2023 рік сталося понад 40 влучань по об’єктах інфраструктури, різних закладах та житлових будинках. В більшості випадків ворог бив по місту та області ракетами різного типу базування. За рік Росія вбила на Одещині 23 особи, ще понад 100 було поранено. 

Також ми писали, що вночі та вранці 2 січня російські окупанти повторили масовану атаку з використанням різного типу озброєння, як це було 29 грудня. Українська ППО знищила майже всі ворожі цілі, але є руйнування внаслідок падіння уламків.

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