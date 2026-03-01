В Одессе за госизмену осудили уроженку Германии

Женщина в суде. Фото иллюстративное: Одесская областная прокуратура

В Одессе суд вынес приговор чиновнице, которая в личной переписке в одном из мессенджеров оправдывала вооруженную агрессию РФ. Женщина признала вину и заключила соглашение с прокурором.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений.

Реклама

Читайте также:

Оправдывала действия РФ

Речь идет о гражданке Украины, которая родилась в городе Потсдаме Федеративной Республики Германии. По материалам дела, в ноябре 2024 года женщина в мессенджере Telegram вела переписку с другой украинкой. В этих переписках она использовала формулировки о так называемой "спецоперации" и поддерживала тезис о "свержении киевского режима".

В частности, в одном из сообщений она написала: "А спецоперация — это свержение киевского режима", комментируя публикацию в Telegram-канале о действиях России. Эти слова стали ключевым доказательством по делу.

Какое наказание получила женщина

Суд установил, что переписка велась с ее личного мобильного телефона. Действия чиновницы квалифицировали по статье — оправдание и признание правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины, совершенное должностным лицом.

19 февраля 2026 года между прокурором и обвиняемой заключили соглашение о признании виновности. Суд учел, что женщина искренне раскаялась, способствовала расследованию, добровольно перечислила 20 тысяч гривен на поддержку Вооруженных сил Украины и имеет на иждивении пожилую мать, а ее муж является лицом с инвалидностью. В итоге судья назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы. Позже ее освободили с испытанием сроком на два года.

Напомним, военнослужащего из Одесской области подозревают в передаче спецслужбам РФ данных о личном составе и оборонных объектах. Следствие считает, что солдата завербовал представитель спецслужб страны-агрессора. За денежное вознаграждение он согласился передавать информацию.

Также мы писали, что в Одесской области суд вынес приговор директору строительной компании по делу о берегоукреплении. Его признали виновным в подделке контракта на реконструкцию части побережья Черного моря.

Кроме того, суд разрешил следователям осмотреть взлетно-посадочные полосы КП "Международный аэропорт Одесса" по делу о возможном хищении средств во время ремонта аэродрома. Речь идет о работах 2019 года. Проверка должна показать, что фактически сделали подрядчики.