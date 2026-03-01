Уродженку Німеччини засудили в Одесі за держзраду

Жінка в суді. Фото ілюстративне: Одеська обласна прокуратура

В Одесі суд виніс вирок службовиці, яка в особистому листуванні виправдовувала збройну агресію Росії проти України. Жінка визнала провину та уклала угоду з прокурором.

Виправдовувала дії РФ

Йдеться про громадянку України, яка народилася в місті Потсдамі Федеративної Республіки Німеччини. За матеріалами справи, у листопаді 2024 року жінка у месенджері Telegram вела переписку з іншою українкою. У цих листуваннях вона використовувала формулювання про так звану "спецоперацію" та підтримувала тезу про "свержение киевского режима".

Зокрема, в одному з повідомлень вона написала: "А спецоперация — это свержение киевского режима", коментуючи публікацію в Telegram-каналі про дії Росії. Ці слова стали ключовим доказом у справі.

Яке покарання отримала жінка

Суд встановив, що листування велося з її особистого мобільного телефону. Дії службовиці кваліфікували за статтею — виправдовування та визнання правомірною збройної агресії РФ проти України, вчинене службовою особою.

19 лютого 2026 року між прокурором та обвинуваченою уклали угоду про визнання винуватості. Суд врахував, що жінка щиро розкаялася, сприяла розслідуванню, добровільно перерахувала 20 тисяч гривень на підтримку Збройних сил України та має на утриманні матір похилого віку, а її чоловік є особою з інвалідністю. У підсумку суддя призначив покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі. Пізніше її звільнили з випробуванням строком на два роки.

