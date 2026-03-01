Відео
Україна
В Одесі засудили чиновницю за підтримку агресії РФ — деталі

В Одесі засудили чиновницю за підтримку агресії РФ — деталі

Ua ru
Дата публікації: 1 березня 2026 11:18
Уродженку Німеччини засудили в Одесі за держзраду
Жінка в суді. Фото ілюстративне: Одеська обласна прокуратура

В Одесі суд виніс вирок службовиці, яка в особистому листуванні виправдовувала збройну агресію Росії проти України. Жінка визнала провину та уклала угоду з прокурором. 

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень.



Виправдовувала дії РФ

Йдеться про громадянку України, яка народилася в місті Потсдамі Федеративної Республіки Німеччини. За матеріалами справи, у листопаді 2024 року жінка у месенджері Telegram вела переписку з іншою українкою. У цих листуваннях вона використовувала формулювання про так звану "спецоперацію" та підтримувала тезу про "свержение киевского режима".

Зокрема, в одному з повідомлень вона написала: "А спецоперация — это свержение киевского режима", коментуючи публікацію в Telegram-каналі про дії Росії. Ці слова стали ключовим доказом у справі.

Яке покарання отримала жінка

Суд встановив, що листування велося з її особистого мобільного телефону. Дії службовиці кваліфікували за статтею — виправдовування та визнання правомірною збройної агресії РФ проти України, вчинене службовою особою. 

19 лютого 2026 року між прокурором та обвинуваченою уклали угоду про визнання винуватості. Суд врахував, що жінка щиро розкаялася, сприяла розслідуванню, добровільно перерахувала 20 тисяч гривень на підтримку Збройних сил України та має на утриманні матір похилого віку, а її чоловік є особою з інвалідністю. У підсумку суддя призначив покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі. Пізніше її звільнили з випробуванням строком на два роки.

Нагадаємо, військовослужбовця з Одещини підозрюють у передачі спецслужбам РФ даних про особовий склад і оборонні об’єкти. Слідство вважає, що солдата завербував представник спецслужб країни-агресора. За грошову винагороду він погодився передавати інформацію.

Також ми писали, що в Одеській області суд виніс вирок директору будівельної компанії у справі про берегоукріплення. Його визнали винним у підробці контракту на реконструкцію частини узбережжя Чорного моря.

Крім того, суд дозволив слідчим оглянути злітно-посадкові смуги КП "Міжнародний аеропорт Одеса" у справі про можливе розкрадання коштів під час ремонту аеродрому. Йдеться про роботи 2019 року. Перевірка має показати, що фактично зробили підрядники.

Одеса суд Одеська область держзрада Новини Одеси війна
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
