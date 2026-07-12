Дом в Совиньоне под Одессой продается за 8 миллионов долларов

Усадьба, выставленная на продажу. Фото: скриншот из TikTok

В Одессе выставлен на продажу один из самых дорогих частных домов. Поместье расположено в Совиньоне и занимает 45 соток земли. Стоимость резиденции составляет 8 миллионов долларов. В доме есть собственная СПА-зона, спортивный комплекс и даже боулинг.

Об этом Новини.LIVE узнали из социальных сетей.

Резиденция у моря

Элитная усадьба расположена в Совиньоне недалеко от Одессы. Площадь основного дома составляет 1380 квадратных метров. Помимо него, на территории есть отдельный гостевой дом и дом для охраны. Участок занимает 45 соток. Также обустроены теннисный корт, два открытых бассейна, уличное джакузи и крытый бассейн.

Собственный комплекс

Дом больше напоминает частный курортный комплекс. Внутри оборудованы тренажерный зал, сауна, хамам, домашний кинотеатр, боулинг, бильярдная, винный погреб и лифт. Особое внимание уделено СПА-зоне. Крытый бассейн расположен в просторном помещении со стеклянным атриумом и мраморными колоннами, а рядом находится лаунж-зона для отдыха.

Дворцовый интерьер

Интерьер выполнен в классическом стиле с элементами дворцовой роскоши. В помещениях преобладают светлые оттенки, мрамор, натуральное дерево и массивные хрустальные люстры. В центре дома расположена большая мраморная винтовая лестница с многоярусной люстрой. Также здесь есть несколько просторных спален, большая гостиная, столовая и современная кухня.

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Автор сообщил, что дом продается за 8 миллионов долларов.

Реакция соцсетей

В комментариях пользователи активно обсуждали цену поместья. Одни считают, что найти покупателя за 8 миллионов долларов будет непросто. Другие шутили о покупке за ваучер или просили подарить дом. Также были комментарии, что реальная стоимость резиденции может быть ниже.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одесской области выставили на приватизационный аукцион государственную базу отдыха «Финансист», расположенную в Затоке. За объект, который находится почти у моря, государство планирует получить 1,756 млн гривен.

Также Новини.LIVE писали, что в центре Одессы, на улице Базарной, продается двухкомнатная квартира площадью 90 квадратных метров. Она расположена на втором этаже трехэтажного "царского" дома. В квартире два санузла, паркетный пол, металлопластиковые окна и газовый котел. Квартира просторная, с высокими потолками и большими окнами, которые пропускают много света.