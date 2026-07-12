Будинок у Совіньйоні під Одесою продають за $8 мільйонів

Маєток, який продають. Фото: скриншот із TikTok

В Одесі виставили на продаж один із найдорожчих приватних будинків. Маєток розташований у Совіньйоні та займає 45 соток землі. Вартість резиденції становить 8 мільйонів доларів. У будинку є власна СПА-зона, спортивний комплекс і навіть боулінг.

Про це Новини.LIVE дізналися із соцмереж.

Резиденція біля моря

Елітний маєток розташований у Совіньйоні поблизу Одеси. Площа основного будинку становить 1380 квадратних метрів. Окрім нього, на території є окремий гостьовий будинок і будинок для охорони. Ділянка займає 45 соток. Також облаштовані тенісний корт, два відкриті басейни, вуличне джакузі та критий басейн.

Власний комплекс

Будинок більше нагадує приватний відпочинковий комплекс. Усередині облаштовані тренажерний зал, сауна, хамам, домашній кінотеатр, боулінг, більярдна, винний льох і ліфт. Окрему увагу приділили СПА-зоні. Критий басейн розташований у просторому приміщенні зі скляним атріумом і мармуровими колонами, а поруч є лаунж-зона для відпочинку.

Палацовий інтер'єр

Інтер'єр виконаний у класичному стилі з елементами палацової розкоші. У приміщеннях переважають світлі відтінки, мармур, натуральне дерево та масивні кришталеві люстри. У центрі будинку розташовані великі мармурові гвинтові сходи з багатоярусною люстрою. Також є кілька просторих спалень, велика вітальня, їдальня та сучасна кухня.

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Автор повідомив, що будинок продають за 8 мільйонів доларів.

Реакція соцмереж

У коментарях користувачі активно обговорювали ціну маєтку. Одні вважають, що знайти покупця за 8 мільйонів доларів буде непросто. Інші жартували про купівлю за ваучер або просили подарувати будинок. Також були коментарі, що реальна вартість резиденції може бути нижчою.

Як повідомляли Новини.LIVE, На Одещині виставили на приватизаційний аукціон державну базу відпочинку "Фінансист", що розташована в Затоці. За об'єкт, який знаходиться майже біля моря, держава планує отримати 1,756 млн гривень.

Також Новини.LIVE писали, що у центрі Одеси, на вулиці Базарній, продають двокімнатну квартиру площею 90 квадратних метрів. Вона розташована на другому поверсі триповерхового "царського" будинку. У квартирі два санвузли, паркетна підлога, металопластикові вікна та газовий котел. Помешкання просторе, з високими стелями і великими вікнами, що додають світла.