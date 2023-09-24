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В Воздушных силах объяснили, почему враг бьет по Одесчине ракетами "Оникс"

24 сентября 2023 16:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Воздушных силах объяснили, почему враг бьет по Одесчине ракетами "Оникс"
Запуск ракеты "Оникс". Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

При обстреле Украины оккупанты используют комбинированную тактику. Враг бьет дронами и ракетами разного базирования. Впрочем, "Ониксы" россияне запускают исключительно по Одесчине.

Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона объяснил причину.

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""Ониксы" это вооружение, имеющее ограниченный радиус действия, до 600 километров. Если ракета будет двигаться на определенной высоте. Если ракета опускается ближе к воде, это противокорабельная ракета, радиус ее действия уменьшается фактически вдвое. Куда могут бить ракетами "Оникс", они туда и бьют. Это, напомню, противокорабельная ракета, которая может бить и по береговой линии", — объяснил Юрий Игнат.

Что известно о ракетах типа "Оникс"

Оникс совершает полет на сверхзвуковых скоростях на всех участках полета. Благодаря своей универсальности комплекс можно размещать на подлодках, надводных кораблях и катерах, самолетах и береговых пусковых установках.

Ракеты типа "Оникс" считается противокорабельной ракетой среднему радиусу действия, предназначенной для борьбы с надводными военно-морскими группировками и кораблями, однако враг использует их для поражения наземных целей.

Технические характеристики ракеты "Оникс":

  • длина (авиационный вариант) — 6,1 метра;
  • стартовая масса — 3 000 килограммов;
  • размах крыла — 1,7 метра;
  • масса из ТПС (транспортно-пусковой стакан) — 3 900 килограммов;
  • максимальная скорость — 884 метра в секунду;
  • дальность по высотной траектории — 450 – 500 километров;
  • высота полета на маршевом участке — до 14 000 метров.

Напомним, 23 сентября ночь в Одессе и области прошла под сигналы воздушной тревоги. Враг еще раз пытался атаковать юг Украины ракетами с территории Крыма, к сожалению, есть попадания. По словам военных, враг использовал сверхзвуковые ракеты "Оникс", которые украинские силы ПВО не могут сбивать.

Отметим, оккупанты при обстреле Одессы используют комбинированную тактику. Враг запускает ракеты наземного, морского и воздушного базирования. ПВО не могут сбивать ракеты Х-22 и Оникс. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, что необходимо Одессе, чтобы отражать вражеские атаки.

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