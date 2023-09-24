В Повітряних силах пояснили, чому ворог б’є по Одещині ракетами "Онікс"

Запуск ракети "Онікс". Фото: google

Під час обстріл України окупанти використовують комбіновану тактику. Ворог б’є дронами та ракетами різного базування. Втім, "Онікси" росіяни запускають виключно по Одещині.

Речник Повітряних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону пояснив причину.

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""Онікси" це озброєння яке має обмежений радіус дії, до 600 кілометрів. Якщо ракета буде рухатись на певній висоті. Якщо ракета опускається ближче до води, це протикорабельна ракета, радіус її дії зменшується фактично удвічі. Куди можуть діставати "Оніксами" — туди вони й б'ють. Це, нагадаю, протикорабельна ракета, яка може бити й по береговій лінії", — пояснив Юрій Ігнат.

Що відомо про ракети типу "Онікс"

Онікс виконує політ на надзвукових швидкостях на всіх ділянках польоту. Завдяки своїй універсальності комплекс можливо розміщувати на підводних човнах, надводних кораблях і катерах, літаках та берегових пускових установках.

Ракети типу "Онікс" вважається протикорабельною ракетою середньому радіусу дії, призначена для боротьби з надводними військово-морськими угрупованнями та кораблями, однак ворог використовує їх для ураження наземних цілей.

Технічні характеристики ракети "Онікс":

довжина (авіаційний варіант) — 6,1 метра;

стартова маса — 3 000 кілограмів;

розмах крила — 1,7 метра;

маса з ТПС (транспортно-пусковий стакан) — 3 900 кілограмів;

максимальна швидкість — 884 метри на секунду;

дальність по висотній траєкторії — 450 – 500 кілометрів;

висота польоту на маршовій ділянці — до 14 000 метрів.

Нагадаємо, 23 вересня, ніч в Одесі та області пройшла під сигнали повітряної тривоги. Ворог вкотре намагався атакувати південь України ракетами з території Криму, на жаль, є влучання. За словами військових, ворог використав надзвукові ракети "Онікс", які українські сили ППО не можуть збивати

Зазначимо, окупанти під час обстрілу Одеси використовують комбіновану тактику. Ворог запускає ракети наземного, морського та повітряного базування. ППО не можуть збивати ракети Х-22 і "Онікс". Речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що необхідно Одесі, аби відбивати ворожі атаки.