В селе на Одесчине больница потратит более миллиона на консалтинговые услуги — ProZorro

Великомихайловская многопрофильная больница. Фото: google

Великомихайловская многопрофильная больница в Одесской области ищет специалиста, который будет консультировать персонал по вопросам ПМГ (Программа медицинских гарантий). За такие услуги готовы заплатить более миллиона гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.

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Скриншот открытый аукцион. Фото: Prozorro

Больше о тендере на консалтинговые услуги

Точная ожидаемая стоимость — 1 170 000 гривен. Закупка обнародована 8 декабря, конечный срок подачи предложений — 17 декабря, аукцион планируют провести — 18 декабря. Тендер запланирован в формате открытых торгов с особенностями. Это предусматривает сокращенные сроки, что способствует более быстрому проведению аукциона. Период представления предложений продлится семь календарных дней, а период обжалования квалификации — пять календарных дней.

Какие услуги подрядчик должен предоставить

Консультант по ПМГ должен провести не менее 6 офлайн встречу в месяц с работниками больницы.

Указывать на общие ошибки и их устранение

Информирование об изменениях правил ПМГ

Предоставлять рекомендации по устранению ошибок и оптимизации работы с ПМГ

Контролировать выполнение рекомендаций

Предоставить рекомендации руководству заведения по улучшению финансовых показателей их работы

Всего в договоре указано 7 пунктов разных услуг.

Другие тендеры

Напомним, сельский совет в Одесской области ищет людей, которые выявят проблемы в общине и предложат рациональное использование водных и земельных ресурсов. Для этого даже объявили тендер и готовы потратить более миллиона гривен.

Также мы писали, что местные власти в Черноморске Одесской области планируют потратить на рекламные услуги более 400 тысяч гривен. Речь идет об уличной рекламе на бордах с услугой замены изображений.

Добавим, что Одесский областной совет задумал купить полсотни почетных значков. На знаки отличия планируют потратить 80 тысяч гривен.