На Одещині сільська рада витратить мільйон на пошук нагальних проблем — деталі

Кароліно-Бугазька громада. Фото: скриншот

Сільська рада на Одещині шукає людей, які виявлять проблеми в громаді й запропонують раціональне використання водних та земельних ресурсів. Для цього навіть оголосили тендер і готові витратити понад мільйон гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися із системи електронних закупівель Prozorro.

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Скриншот з аукціону. Фото: Prozorro

Деталі тендеру

Відомо, що тендер оголосила Кароліно-Бугазька сільська рада Білгород-Дністровського району Одеської області. Аукціон пройде 14 грудня, а "нагальні" проблеми повинні бути знайдені до Нового року. Точна сума тендеру — 1 074 528 грн.

Що планують зробити

Підрядник має:

проаналізувати проблеми та потреби замовника, розробити план для вишукувань та досліджень.

провести огляд потенційних об'єктів, проконсультуватися з місцевими владарями та громадою для визначення нагальних проблем.

обрати місця для об'єктів, враховуючи чинну інфраструктуру та природні ресурси.

зібрати проби води та інших ресурсів для лабораторних досліджень.

запланувати та провести дослідження для визначення оптимальних технічних рішень та технологічних схем.

скласти звіт із результатів досліджень, надаючи технічне та екологічне обґрунтування запропонованих систем користування природними ресурсами.

сформулювати технічне завдання для подальших кроків.

Скриншот з договору. Фото: Prozorro

Варто відзначити, що за таку суму можна обладнати кілька мобільних груп ППО проти "шахедів", які тероризують, зокрема, і Білгород-Дністровський район.

Інші тендери

Нагадаємо, Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону оголосила тендер на закупівлю нових авто бізнес-класу. На транспорті засоби планують витратити понад мільйон гривень.

Також ми писали, що місцева влада у Чорноморську Одеської області планує витратити на рекламні послуги понад 400 тисяч гривень. Йдеться про вуличну рекламу на бордах із послугою заміни зображень.

Додамо, що Одеська обласна рада задумала купити пів сотні почесних значків. На відзнаки планують витратити 80 тисяч гривень.