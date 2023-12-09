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В Одесской области сельский совет потратит миллион на поиск неотложных проблем — детали

9 декабря 2023 19:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В Одесской области сельский совет потратит миллион на поиск неотложных проблем — детали
Каролино-Бугская община. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Сельский совет в Одесской области ищет людей, которые выявят проблемы в общине и предложат рациональное использование водных и земельных ресурсов. Для этого даже объявили тендер и готовы потратить более миллиона гривен.

Об этом Новини.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.

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Скриншот с аукциона. Фото: Prozorro

Детали тендера

Известно, что тендер объявил Каролино-Бугажский сельский совет Белгород-Днестровского района Одесской области. Аукцион пройдет 14 декабря, а "насущные" проблемы должны быть найдены до Нового года. Точная сумма тендера — 1 074 528 грн.

Что планируют сделать

Подрядчик имеет:

  • проанализировать проблемы и потребности заказчика, разработать план для изысканий и исследований.
  • провести обзор потенциальных объектов, проконсультироваться с местными властителями и общиной для определения насущных проблем.
  • выбрать места для объектов, учитывая действующую инфраструктуру и природные ресурсы.
  • собрать пробы воды и других ресурсов для лабораторных исследований.
  • запланировать и провести исследования по определению оптимальных технических решений и технологических схем.
  • составить отчет по результатам исследований, предоставляя техническое и экологическое обоснование предлагаемых систем пользования природными ресурсами.
  • сформулировать техническое задание для дальнейших шагов.
Скриншот по договору. Фото: Prozorro

Следует отметить, что за такую сумму можно оборудовать несколько мобильных групп ПВО против "шахедов", которые терроризируют, в частности, и Белгород-Днестровский район.

Другие тендеры

Напомним, специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона объявила тендер на закупку новых авто бизнес-класса. На транспорте средства планируют потратить более миллиона гривен.

Также мы писали, что местные власти в Черноморске Одесской области планируют потратить на рекламные услуги более 400 тысяч гривен. Речь идет об уличной рекламе на бордах с услугой замены изображений.

Добавим, что Одесский областной совет задумал купить полсотни почетных значков. На отличия планируют потратить 80 тысяч гривен.

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