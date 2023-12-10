В селі на Одещині лікарня витратить понад мільйон на консалтингові послуги — ProZorro

Великомихайлівська багатопрофільна лікарня. Фото: google

Великомихайлівська багатопрофільна лікарня, що на Одещині, шукає спеціаліста, який буде консультувати персонал з питань ПМГ (Програма медичних гарантій). За такі послуги готові заплатити понад мільйон гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися із системи електронних закупівель Prozorro.

Читайте також:

Скриншот відкритого аукціону. Фото: Prozorro

Більше про тендер на консалтингові послуги

Точна очікувана вартість — 1 170 000 гривень. Закупка оприлюднена 8 грудня, кінцевий строк подачі пропозицій — 17 грудня, аукціон планують провести — 18 грудня. Тендер заплановано у в форматі відкритих торгів з особливостями. Це передбачає скорочені строки, що сприяє швидшому проведенню аукціону. Період подання пропозицій триватиме сім календарних днів, а період оскарження кваліфікації — п'ять календарних днів.

Які послуги підрядник має надати

Консультант з питань ПМГ повинен провести не менше 6 офлайн зустріч за місяць з працівниками лікарні.

Вказувати на загальні помилки та їх виправлення

Інформування щодо змін правил ПМГ

Надавати рекомендацій щодо виправлення помилок та оптимізації роботи з ПМГ

Контролювати виконання рекомендацій

Надати рекомендації керівництву закладу щодо покращення фінансових показників їх роботи

Загалом у договорі указано 7 пунктів різних послуг.

Інші тендери

Нагадаємо, сільська рада на Одещині шукає людей, які виявлять проблеми в громаді й запропонують раціональне використання водних та земельних ресурсів. Для цього навіть оголосили тендер і готові витратити понад мільйон гривень.

Також ми писали, що місцева влада у Чорноморську Одеської області планує витратити на рекламні послуги понад 400 тисяч гривень. Йдеться про вуличну рекламу на бордах із послугою заміни зображень.

Додамо, що Одеська обласна рада задумала купити пів сотні почесних значків. На відзнаки планують витратити 80 тисяч гривень.