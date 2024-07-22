Массовый мор рыбы в водоемах Николаевщины и Одесщины: причины

В водоемах Николаевщины массово погибает рыба — в чем причина
В воде Тилигульского лимана в Николаевской области экологи зафиксировали массовое удушье рыб. Это уже не первый случай, когда причиной гибели жителей водоемов на юге Украины является аномальная жара этим летом.
Об этом в понедельник, 22 июля, сообщила Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа
Удушье рыбы в Тилигульском лимане
По-прежнему основной причиной такого явления становится аномальная высокая температура воздуха, ведь в Николаевской области она достигала +40°C этим летом.
"Государственными инспекторами по охране окружающей природной среды зафиксирован массовый выход бычка вдоль 800 метров берега Тилигульского лимана вблизи села Прогресовка Николаевской области" , — сообщили в инспекции.
Больше о состоянии воды
Напомним, что в микрорайоне Матвеевка города Николаева массово начали гибнуть рыбы и другие жители Южного Буга. Оказалось, что результаты проб воды из реки не соответствуют нормам.
Также мы сообщали, что в некоторых замкнутых водоемах Национального природного парка "Тузловские лиманы" на Одесчине наблюдается изменение цвета воды на коричневый с появлением маслянистой пленки. Специалисты успокаивают, что это естественные процессы, вызванные разными факторами.
Добавим, что аномальная жара в Одесской области приводит к обмелению рек, которые являются основными источниками пресной воды для региона. Это подвергает угрозе обеспечение питьевой водой и выращивания многих культур.
Читайте Новини.LIVE!