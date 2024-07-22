Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В водоемах Николаевщины массово погибает рыба — в чем причина arrow

В водоемах Николаевщины массово погибает рыба — в чем причина

22 июля 2024 17:56
Верзилова Єлизавета - редактор
Массовый мор рыбы в водоемах Николаевщины и Одесщины: причины
Мертвая рыба в воде. Иллюстративное фото: gp.gov.ua
Верзилова Єлизавета - редактор

В воде Тилигульского лимана в Николаевской области экологи зафиксировали массовое удушье рыб. Это уже не первый случай, когда причиной гибели жителей водоемов на юге Украины является аномальная жара этим летом.

Об этом в понедельник, 22 июля, сообщила Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа 

Читайте также:

Удушье рыбы в Тилигульском лимане

По-прежнему основной причиной такого явления становится аномальная высокая температура воздуха, ведь в Николаевской области она достигала +40°C этим летом.

"Государственными инспекторами по охране окружающей природной среды зафиксирован массовый выход бычка вдоль 800 метров берега Тилигульского лимана вблизи села Прогресовка Николаевской области" , — сообщили в инспекции.

Больше о состоянии воды

Напомним, что в микрорайоне Матвеевка города Николаева массово начали гибнуть рыбы и другие жители Южного Буга. Оказалось, что результаты проб воды из реки не соответствуют нормам.

Также мы сообщали, что в некоторых замкнутых водоемах Национального природного парка "Тузловские лиманы" на Одесчине наблюдается изменение цвета воды на коричневый с появлением маслянистой пленки. Специалисты успокаивают, что это естественные процессы, вызванные разными факторами.

Добавим, что аномальная жара в Одесской области приводит к обмелению рек, которые являются основными источниками пресной воды для региона. Это подвергает угрозе обеспечение питьевой водой и выращивания многих культур.

Одесса лето Одесская область Николаевская область Новости Одессы экология рыба аномальная жара жара

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

12 июля 2024
Новость с фото

03:15 Успейте до сентября — эти деревья нужно обрезать летом для хорошего урожая

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля

10 июля 2024

13:18 Кабмин забронировал от мобилизации более 130 неправительственных организаций — кто в списке

12 июля 2024

00:15Свет на несколько часов — о каких сильных ограничениях Укрэнерго предупреждает потребителей сегодня

16 июля 2024

12:53 Шевченко решил, какой клуб заменит Днепр-1 в УПЛ

18 июля 2024

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

9 июля 2024

14:53 Завтра Украину накроют дожди с грозами — народный синоптик Диденко предупредила об ухудшении погоды