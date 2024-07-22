Массовый мор рыбы в водоемах Николаевщины и Одесщины: причины

Мертвая рыба в воде. Иллюстративное фото: gp.gov.ua

В воде Тилигульского лимана в Николаевской области экологи зафиксировали массовое удушье рыб. Это уже не первый случай, когда причиной гибели жителей водоемов на юге Украины является аномальная жара этим летом.

Об этом в понедельник, 22 июля, сообщила Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа

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Удушье рыбы в Тилигульском лимане

По-прежнему основной причиной такого явления становится аномальная высокая температура воздуха, ведь в Николаевской области она достигала +40°C этим летом.

"Государственными инспекторами по охране окружающей природной среды зафиксирован массовый выход бычка вдоль 800 метров берега Тилигульского лимана вблизи села Прогресовка Николаевской области" , — сообщили в инспекции.

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Напомним, что в микрорайоне Матвеевка города Николаева массово начали гибнуть рыбы и другие жители Южного Буга. Оказалось, что результаты проб воды из реки не соответствуют нормам.

Также мы сообщали, что в некоторых замкнутых водоемах Национального природного парка "Тузловские лиманы" на Одесчине наблюдается изменение цвета воды на коричневый с появлением маслянистой пленки. Специалисты успокаивают, что это естественные процессы, вызванные разными факторами.

Добавим, что аномальная жара в Одесской области приводит к обмелению рек, которые являются основными источниками пресной воды для региона. Это подвергает угрозе обеспечение питьевой водой и выращивания многих культур.