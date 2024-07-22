Масовий мор риби у водоймах Миколаївщини та Одещини: причини

Мертва риба у воді. Ілюстративне фото: gp.gov.ua

У воді Тилігульського лиману на Миколаївщині екологи зафіксували масову задуху риб. Це вже не перший випадок, коли причиною гибелі мешканців водойм на півдні України є аномальна спека цього літа.

Про це у понеділок, 22 липня, повідомила Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

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Задуха риби в Тилігульському лимані

Як і раніше, основною причиною такого явища стає аномальна висока температура повітря, адже на Миколаївщині вона сягала до +40°C цього літа.

"Державними інспекторами з охорони навколишнього природного середовища зафіксовано масовий вихід бичка вздовж 800 метрів берега Тилігульського лиману поблизу села Прогресівка на Миколаївщині", — повідомили в інспекції.

Більше про стан води

Нагадаємо, що у мікрорайоні Матвіївка міста Миколаєва також масово почали гинути риба та інші мешканці Південного Бугу. Виявилось, что результати проб води з річки не відповідають нормам.

Також ми повідомляли, що у деяких замкнутих водоймах Національного природного парку "Тузлівські лимани", що на Одещині, спостерігається зміна кольору води на коричневий з появою маслянистої плівки. Фахівці заспокоюють, що це природні процеси, спричинені різними факторами.

Додамо, що аномальна спека на Одещині спричиняє обміління річок, які є основними джерелами прісної води для регіону. Це ставить під загрозу забезпечення питною водою та вирощування багатьох культур.