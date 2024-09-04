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Грузооборот портов Большой Одессы вырос — какие показатели

4 сентября 2024 18:10
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Грузооборот портов Украины достиг 67 млн тонн за 8 месяцев 2024 года
Терминал в порту. Фото иллюстративное: УНИАН
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Несмотря на войну и обстрелы, Украина остается ключевым игроком в глобальной продовольственной безопасности. Так, за последние восемь месяцев украинские морские порты обработали почти 67 млн. тонн грузов, что является значительным увеличением по сравнению с предыдущим годом.

Об этом в среду, 4 сентября, сообщили в Администрации морских портов Украины (АМПУ).

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Сообщения АМПУ. Фото: скриншот

Сколько выгрузили за последние месяцы зерна

Согласно данным АМПУ, грузооборот украинских морских портов за первые 8 месяцев 2024 составил 66,8 млн тонн. Это значительно превышает показатели аналогичного периода 2023 года, когда объем составил 37,7 млн. тонн. В общей сложности 41,7 млн тонн из обработанных грузов приходится на продукцию украинского аграрного сектора — это зерновые, бобовые и т.д.

Сколько уже перевалили в августе

В августе 2024 года украинские порты перевалили 6,8 млн тонн грузов, что является более чем вдвое более высоким результатом по сравнению с августом 2023 года. Из этого количества 4 млн. тонн составила сельхозпродукция, экспортируемая на международные рынки.

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