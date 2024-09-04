Вантажообіг портів України досяг 67 млн тонн за 8 місяців 2024 року

Термінал в порту. Фото ілюстративне: УНІАН

Попри війну та обстріли, Україна залишається ключовим гравцем у глобальній продовольчій безпеці. Так, за останні вісім місяців українські морські порти обробили майже 67 млн тонн вантажів, що є значним збільшенням порівняно з попереднім роком.

Про це у середу, 4 вересня, повідомили в Адміністрації морських портів України (АМПУ).

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Повідомлення АМПУ. Фото: скриншот

Скільки вивантажили за останні місяці зерна

Згідно з даними АМПУ, вантажообіг українських морських портів за перші 8 місяців 2024 року склав 66,8 млн тонн. Це значно перевищує показники аналогічного періоду 2023 року, коли обсяг становив 37,7 млн тонн. Загалом 41,7 млн тонн з оброблених вантажів припадає на продукцію українського аграрного сектору — це зернові, бобові тощо.

Скільки уже перевалили у серпні

У серпні 2024 року українські порти перевалили 6,8 млн тонн вантажів, що є більше ніж удвічі вищим результатом порівняно з серпнем 2023 року. З цієї кількості 4 млн тонн склала сільгосппродукція, експортована на міжнародні ринки.