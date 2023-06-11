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Убил трех человек и сам застрелился: трагедия в Николаевской области

11 июня 2023 19:15
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
Убил трех человек и сам застрелился: трагедия Николаевской области
Место убийства. Фото: Сергей Шайхет
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

В селе Арбузинка Николаевской области мужчина застрелил свою бывшую сожительницу, ее мать и нового мужа. После чего убил и себя.

Об этом сообщает глава ГУНП в Николаевской области Сергей Шайхет.

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"Трагическое событие произошло ночью в Арбузинке. 24-летний мужчина из-за ревности застрелил свою бывшую сожительницу, ее мать и нового мужа. После чего застрелился и сам", говорится в сообщении.

По данному факту продолжается расследование по п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство двух или более человек".

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства трагедии.

По информации СМИ, убийца был военнослужащим. Он самовольно покинул военную часть в Вышгородском районе Киевской области. Снайпер украл у товарища оружие, с которым и убил всех людей.

Отметим, в Одесской области у озера Китай произошло убийство. На спецлинию "102" поступило сообщение от медиков о тяжелом ранении, повлекшем смерть 46-летнего жителя города Килия.

Еще полицейские задержали 24-летнего жителя Одесчины, подозреваемого в жестоком убийстве 65-летней женщины. Злоумышленник убил ее, потому что та не одолжила ему денег.

Напомним, полицейские задержали подозреваемого в ужасном убийстве. Согласно полученной информации, жертвой стала 60-летняя местная женщина, которую собственный сын жестоко лишил жизни.

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