Вбив трьох людей та сам застрелився: трагедія на Миколаївщині

Місце вбивства. Фото: Сергій Шайхет

В селі Арбузинка Миколаївської області чоловік застрелив свою колишню співмешканку, її матір та нового чоловіка. Після чого вбив і себе.

Про це повідомляє очільник ГУНП в Миколаївській області Сергій Шайхет.

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"Трагічна подія сталась вночі в Арбузинці. 24-річний чоловік через ревнощі застрелив свою колишню співмешканку, її матір та нового чоловіка. Після чого застрелився і сам",— йдеться у повідомленні.

За вказаним фактом триває розслідування за п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України "Умисне вбивство двох або більше осіб".

Нині слідчі встановлюють всі обставини трагедії.

За інформацією ЗМІ, вбивця був військовослужбовцем. Він самовільно покинув військову частину у Вишгородському районі Київської області. Снайпер вкрав у товариша зброю, з котрою і вбив усіх людей.

Зазначимо, на Одещині біля озера Китай відбулось вбивство. На спецлінію "102" надійшло повідомлення від медиків про тяжке поранення, яке призвело до смерті 46-річного жителя міста Кілія.

Ще поліцейські затримали 24-річного жителя Одещини, підозрюваного у жорстокому вбивстві 65-річної жінки, яка надавала йому піклування таке, ніби він був її власним сином. Зловмисник вбив жінку, бо та не позичила йому грошей.

Нагадаємо, поліцейські затримали підозрюваного у жахливому вбивстві. Згідно з отриманою інформацією, жертвою стала 60-річна місцева жінка, яку власний син жорстоко позбавив життя.