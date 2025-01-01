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Выборы в Одессе — кто будет следующим мэром

1 января 2025 13:02
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Труханов хочет снова баллотироваться в мэры, есть ли конкуренты
Мэр Одессы Геннадий Труханов хочет снова баллотироваться. Фото: Одесская мэрия
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Геннадий Труханов надеется в четвертый раз посоревноваться за должность мэра Одессы. Впрочем, муниципальные выборы не будут проводить до завершения военного положения.

О своих амбициях в интервью изданию "Думская" рассказал сам действующий городской голова.

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В ожидании выборов

На вопрос журналиста, будет ли он баллотироваться в мэры после окончания войны, Геннадий Труханов ответил утвердительно. Отметим, что он побеждал на выборах трижды — в 2014 году (досрочное голосование), 2015 и 2020 годах.

Кто будет составлять конкуренцию действующему мэру, пока неизвестно. По крайней мере одесские политики не спешат озвучивать свои претензии на должность городского головы. О желании возглавить город заявил разве что малоизвестный бизнесмен из Днепра Роман Покровский. Однако конкурент Труханова на последней гонке — Олег Филимонов — уже анонсировал, что покинет политику.

Среди политических партий определенную активность проявляет разве что городская организация "Батьківщини", которую недавно возглавляет бывший заместитель Геннадия Труханова Дмитрий Жеман.

Ранее мы рассказывали, как эксперты оценивают возможность проведения выборов в ближайшее время. Также мы писали, есть ли вероятность голосования в мае.

Одесса выборы Геннадий Труханов местные депутаты Новости Одессы

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