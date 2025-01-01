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Вибори в Одесі — хто буде наступним мером

1 січня 2025 13:02
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Труханов хоче знову балотуватися у мери, чи є конкуренти
Мер Одеси Геннадій Труханов хоче знову балотуватися. Фото: Одеська мерія
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Геннадій Труханов сподівається вчетверте позмагатися за посаду мера Одеси. Втім муніципальні вибори не будуть проводити до завершення воєнного стану.

Про свої амбіції в інтерв'ю виданню "Думська" розповів сам чинний міський голова.

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На питання журналіста, чи буде він балотуватися у мери після закінчення війни, Геннадій Труханов відповів ствердно. Зазначимо, що він перемагав на виборах тричі — у 2014 (дострокове голосування), 2015 та 2020 роках. 

Хто складатиме конкуренцію чинному мерові — поки невідомо. Принаймні, одеські політики не поспішають озвучувати свої претензії на посаду міського голови. Про бажання очолити місто заявив хіба що маловідомий бізнесмен з Дніпра Роман Покровський. Натомість конкурент Труханова на останніх перегонах — Олег Філімонов — вже анонсував, що залишить політику.

Серед політичних партій певну активність проявляє хіба що міська організація "Батьківщини", яку віднедавна очолює колишній заступник Геннадія Труханова Дмитро Жеман. 

Раніше ми розповідали, як експерти оцінюють можливості проведення виборів найближчим часом. Також ми писали, чи є ймовірність голосування у травні.

Одеса вибори Геннадій Труханов місцеві депутати Новини Одеси

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