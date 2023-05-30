Отдых в Одессе сезон 2023: стоит ли открывать пляжи

Люди на пляже загорают. Фото: Новини.LIVE

Виктор Бабаенко Главный редактор Одесской редакции

Споры об открытии пляжей продолжаются уже несколько месяцев. Сначала власти и военные в один голос заявляли — море будет закрыто, а клубам не позволят устраивать "танцы на костях". Через два месяца риторика изменилась, теперь планируется открыть некоторые пляжи, но при условии, если там будут соблюдены все необходимые меры безопасности. Клубы тоже времени не теряли, видео с дискотек и концертов заполонили социальные сети.

Должен ли быть туристический сезон на втором году войны? Об этом журналисты Новини.LIVE спросили у одесситов.

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Сейчас не время

Информация о том, что пляжи в Одессе все же могут быть открыты в текущем году, вызвала неоднозначную реакцию в обществе. Второй год войны в стране ежедневный обстрел и жертвы. А тут говорят о курортном сезоне как ни в чем не бывало. Более того, заполненные клубы, дискотеки и концерты — создается впечатление о другой реальности. Наталья уверена, что открывать пляжи сегодня опасно, впрочем, как и работа развлекательных заведений на побережье.

Пляжи и клубы должны быть закрыты, считает Наталья. Фото: Новини.LIVE

"Я отрицательно отношусь к открытию пляжей потому, что это опасно. Клубы сегодня тоже не безопасны и не думаю, что они должны работать", — говорит одесситка Наталья.

По словам еще одной одесситки Натальи, сейчас не время отдыхать, ну, по крайней мере, открыто и с пафосом. Не стоит забывать, что ребятам на передовой гораздо труднее, чем нам в тылу.

Наталья отмечает, сейчас не время отдыхать. Фото: Новини.LIVE

"С одной стороны это хорошо, с другой — сейчас не время отдыхать так открыто. Можно где-то тихо и спокойно. Не так торжественно я считаю, это в наше время не к месту. Пляжи я думаю нужно открывать, но это должно быть безопасно", — отмечает одесситка Наталья.

Безопасность на первом месте

О том, что безопасность должна быть превыше всего, уверена и Мария Ивановна. Одесситам, привыкшим к морю, закрытые пляжи довольно тяжело пережить. Поэтому хоть какие-то участки должны быть открыты.

Главное это безопасность, уверена Мария Ивановна. Фото: Новини.LIVE

"Там, где безопасно, если это может быть безопасно. Но я же мама и бабушка, вы смеетесь, чтобы я вам сказала и можно? Хотя я люблю море и люблю пляжи, но ум и безопасность они должны быть всегда. Хотелось бы, конечно, такая тоска уж что просто очуметь честно. Насчет клубов, я бы сказала — пусть повеселятся от этого ничего не меняется, но я бы, не веселились. Да и возраст другой. Но я скажу, нам ни к лицу и не по годам в том плане, что еще рано", — отметила одесситка Мария Ивановна.

Между тем, чиновники уже заявляют — в Одессе в этом году будет лечебно-оздоровительный сезон. Откроют несколько городских пляжей, на которых есть техническая возможность установить оборудование, защищающее побережье от морских мин. Купаться и загорать можно будет только на специально отведенных участках, которые проверены специалистами. Список пляжей будет опубликован в ближайшее время.

Все должно быть в меру, говорит Оксана. Фото: Новини.LIVE

"Если безопасно для жителей, то, конечно, нужны пляжи. А вот с клубами все должно быть в меру. Жизнь продолжается и это сложно, но думаю, что все должно быть в меру", — говорит Оксана, которая приехала в Одессу из Харькова.

"Людей конечно жалко и лучше бы открыть пляжи. Относительно клубов ничего сказать не могу, потому что мне уже за 75 и я у них не была. А когда мы проводили время — это было сплошное удовольствие, встречи на Соборной площади, встречи в Городском саду, пойти в театр, собраться у кого дома, потанцевать, почитать стихи", — отмечает одесситка Людмила.

Лучше открыть пляжи, отмечает Людмила. Фото: Новини.LIVE

Отдых должен быть

Без положительных эмоций человек довольно быстро впадает в депрессию, тем более, когда такая нестабильная ситуация и постоянные обстрелы. Поэтому людям нужен отдых — уверена Татьяна. По ее словам, курортный сезон должен быть, но не следует забывать, что в стране война.

Людям тоже нужно отдыхать, говорит Татьяна. Фото: Новини.LIVE

"Сейчас об открытии пляжей все спорят много мнений, но в городе очень много людей, которые работают, платят налоги и людям тоже надо как-то отдыхать. Но все должно быть в меру, должна быть безопасность. В тех же клубах это большое количество людей и если организаторы обеспечивают безопасность тогда, почему бы и нет. В общем, большой курортный сезон делать, наверное, не нужно, но какие-то места для отдыха должны быть", — отмечает одесситка Татьяна.

С Татьяной согласна и Людмила, по ее словам, клубы должны работать, а пляжи нужно открывать. Это ведь, в том числе, и рабочие места, которых сегодня очень не хватает.

Надо открыть клубы и пляжи, уверена Людмила. Фото: Новини.LIVE

"Молодым нужно отдыхать где-то, нужно открыть клубы и пляжи. Мы два года сидели с этим коронавирусом немного одичали. Ну хотя бы нам кусочек пляжа, чтобы мы хоть ножки помочили, получили от этого удовольствие, ведь мы живем в Одессе, а это море. Желаю вам тоже попасть на море, отдохнуть, как минимум этих бомбардировок, и чтобы у нас у всех было хорошо", — заключает одесситка Людмила.

В свою очередь руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны юга Наталья Гуменюк отмечает, что море остается заминированным. Несмотря на то, что российские военные отодвинулись с позиций, они могут прибегнуть к диверсионным провокациям и осуществлять ракетные удары, которые часто приходятся на рекреационную зону Одесской области. Так что безопасность на пляже понятие относительно тем более, что укрытий там нет. И еще один немаловажный момент: мина при своей детонации наносит ущерб окружающей среде на расстоянии до 200 м, если это касается побережья. Подрыв такой мины в воде может поражать все живое на расстоянии до 1 км.