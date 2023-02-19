В течение 2022 года жители Одесской области зарегистрировали и перерегистрировали около 112 тысяч автомобилей.

Война не помеха: в прошлом году жители Одесской области приобрели 112 тысяч машин
В прошлом году жители Одесчины официально стали владельцами более сотни тысяч автомобилей. В сервисных центрах МВД наблюдается наплыв желающих получить право на вождение.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в Одесской области.
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"В итоге за 2022 год в Одесской области зарегистрировали и перерегистрировали почти 112 тысяч автомобилей. Также зарегистрированы электромобили — 2116 единиц транспорта", — говорится в сообщении.
В полиции отмечают, что в нашем регионе активно идет обучение и сдача экзаменов для получения водительского удостоверения. В частности, свидетельства для перевозки спецгрузов.
Кроме того, в регионе:
- приняли 89 тысяч теоретических и практических экзаменов;
- выдали почти 75 тысяч водительских удостоверений, из них 5 тысяч после потери или угона, автомобильную семью пополнили 22 342 начинающих водителя;
- выдано 785 международных водительских удостоверений;
- выдали 1278 свидетельств о подготовке водителей транспортных средств, перевозящих опасные грузы;
- выдано 66 свидетельств уполномоченного по безопасности перевозок опасных грузов автомобильными путями.
В структуре отмечают, что с 14 декабря 2022 вступило в силу Постановление Кабинета министров Украины №1019, которым внесли изменения в процедуру регистрации и перерегистрации транспортных средств. Одним из таких изменений является выделение процесса экспертного исследования. Также расширили перечень услуг для получения которых не следует исследовать транспорт.
Интересно водителям
С понедельника, 13 февраля, перед по переулку Ляпунова частично закроют. Причина — ремонт одного из флигелей жилого дома.
Водители могут воспользоваться шерингом документов и сразу получить QR-код, чтобы забрать эвакуированный автомобиль. Для этого поделитесь цифровыми копиями техпаспорта и водительского удостоверения через "Дію".
Напомним, в Одессе полноценно заработали парковочные площадки, где можно оплатить услуги с помощью QR-кодов. Во время тестового режима одесский бюджет пополнился на 520 тысяч гривен.
Напомним, введенные еще летом прошлого года тарифы на парковку пришлись по душе не всем автомобилистам. В суд на городские власти подал одессит, который не согласен с общей ценой тарифа, независимо от вида парковочного места.