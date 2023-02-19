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Війна не завада: минулого року мешканці Одещини придбали 112 тисяч машин

19 лютого 2023 11:45
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасія Пивоварчук
Протягом 2022 року мешканці Одещини зареєстрували та перереєстрували майже 112 тисяч автомобілів.
Лише 2% з цієї кількості — електрокари
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасія Пивоварчук

Протягом минулого року мешканці Одещини офіційно стали власниками більше сотні тисяч автомобілів. У сервісних центрах МВС спостерігається наплив охочих отримати право на кермування. 

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції на Одещині.

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"У підсумку за 2022 рік на Одещині зареєстрували та перереєстрували майже 112 тисяч автомобілів. Також зареєстровано електромобілі —  2116 одиниць транспорту", — йдеться у повідомленні.

У поліції відзначають, що у нашому регіоні активно триває навчання та здача іспитів для отримання водійського посвідчення. Зокрема, свідоцтва для перевезення спецвантажів. 

Крім того, у регіоні:

  •  прийняли 89 тисяч теоретичних та практичних іспитів;
  •  видали майже 75 тисяч посвідчень водія, з них 5 тисяч після втрати або викрадення, автомобільну сім’ю поповнили 22 342 початківців водія;
  •  видано 785 міжнародних посвідчень водія;
  •  видали 1278 свідоцтв про підготовку водіїв транспортних засобів, які перевозять небезпечні вантажі;
  •  видано 66 свідоцтв уповноваженого з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів автомобільними шляхами.

У структурі зазначають, що з 14 грудня 2022 року набула чинності Постанова Кабінету міністрів України №1019, якою внесли зміни до процедури реєстрації та перереєстрації транспортних засобів. Однією з таких змін є виділення процесу експертного дослідження та розширили перелік послуг для отримання яких не потрібно досліджувати транспорт.

Цікаво водіям

З понеділка, 13 лютого, перед по провулку Ляпунова частково закриють. Причина — ремонт одного з флігелів житлового будинку.

Водії можуть скористатися шерингом документів та одразу отримати QR-код, щоб забрати евакуйоване авто. Для цього поділіться цифровими копіями техпаспорта та посвідчення водія через "Дію". 

Нагадаємо, в Одесі повноцінно запрацювали майданчики для паркування, де можна сплатити за послуги за допомогою QR-кодів. За час тестового режиму одеський бюджет поповнився на 520 тисяч гривень.

Нагадаємо, запроваджені ще влітку минулого року тарифи на паркування прийшлись до душі не всім автомобілістам. До суду на міську владу подав одесит, який незгоден з загальною ціною тарифу, незалежно від виду місця для паркування. 

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