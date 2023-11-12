Военные показали, как уничтожали мину около берегов Одесчины

Подрыв мин на побережье. Фото: скриншот

Сегодня, 12 ноября, около берегов Одесчины обнаружили очередную противокорабельную мину, вынесенную из моря штормом. Путем контролируемого подрыва ее уничтожили.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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Военно-морские силы также напомнили гражданам об опасности на побережье и прибрежных водах Черного моря.

"Напоминаем, что побережье и прибрежные воды Черного моря остаются достаточно опасной зоной именно из-за минной угрозы, в частности, при штормовой погоде. В случае обнаружения взрывоопасных или подозрительных предметов ни в коем случае нельзя к ним приближаться, прикасаться и пытаться самостоятельно перемещать. Немедленно ограничьте доступ к опасной зоне и сообщите в соответствующие службы", — говорится в сообщении.

Напомним, в Черном море бушует мощный шторм, получивший от специалистов оценку в шесть баллов. Порывы ветра достигают 25 метров в секунду. На обычно оживленных пляжах в Одессе сегодня почти никто не гуляет.

Также мы писали, что в ближайшие два дня жители Одесского региона должны быть осторожными из-за ухудшения погодных условий. Прогнозируется сильный ветер с порывами до 22 м/с.

Добавим, что с начала полномасштабного вторжения россияне активно сбрасывали взрывоопасные боеприпасы в акваторию Черного моря. В настоящее время штормовые волны вынесли на побережье более 70 бомб. По словам военных, в Черном море может оставаться по меньшей мере 450 морских мин, однако количество бомб установить сложнее.