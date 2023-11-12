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Військові показали, як знищували міну біля берегів Одещини

12 листопада 2023 17:50
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Військові показали, як знищували міну біля берегів Одещини
Підрив міни на узбережжі. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Сьогодні, 12 листопада, біля берегів Одещини виявили чергову протикорабельну міну, яку винесло з моря штормом. Шляхом контрольованого підриву її знищили.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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Військово-морські сили також нагадали громадянам про небезпеку на узбережжі та в прибережних водах Чорного моря. 

"Нагадуємо, що узбережжя і прибережні води Чорного моря залишаються досить небезпечною зоною, саме через мінну загрозу, зокрема, за штормової погоди. У випадку виявлення вибухонебезпечних або підозрілих предметів, ні в якому разі не можна до них наближатися, торкатися й намагатися самостійно переміщувати. Негайно обмежте доступ до небезпечної зони та повідомте відповідні служби", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Чорному морі вирує потужний шторм, який отримав від фахівців оцінку в шість балів. Пориви вітру досягають 25 метрів на секунду. На зазвичай оживлених пляжах Одеси сьогодні майже ніхто не гуляє.

Також ми писали, що протягом найближчих двох діб жителі Одеського регіону повинні бути обережними через погіршення погодних умов. Прогнозується сильний вітер з поривами до 22 м/с. 

Додамо, що від початку повномасштабного вторгнення росіяни активно скидали вибухонебезпечні боєприпаси в акваторію Чорного моря. Наразі штормові хвилі винесли на узбережжя понад 70 бомб. За словами військових, наразі у Чорному морі може залишатися щонайменше 450 морських мін, проте кількість бомб встановити складніше.

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