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Военные показали маршрут дронов, которые ночью атаковали Одесчину

26 сентября 2023 17:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Военные показали маршрут дронов, которые ночью атаковали Одесчину
Дроны-камикадзе. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Ночью враг в очередной раз обстрелял Одесскую область. Дроны летели над акваторией Черного моря и попали по Придунавью региона.

В Силах обороны юга Украины показали визуализацию массированной атаки ударных БПЛА.

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Силы противовоздушной обороны успешно уничтожили 22 беспилотника врага. 10 из них сбили на Одесчине, 6 — на Николаевщине, 3 — на Херсонщине, и 3 — на Кировоградщине.

Визуализация массированной атаки ударных БпЛА. Фото: СОПУ
Визуализация массированной атаки ударных БпЛА. Фото: СОПУ

Атака по Одесской области

Напомним, в результате ночной атаки по Одесской области на территории паромного пункта пропуска произошло возгорание. Дотла сгорело несколько грузовиков. В Главном управлении ГСЧС Одесской области показали, как гасили пламя.

Также мы писали, что паромный пункт пропуска, соединяющий Украину и Румынию, будет временно не функционировать. Это связано с ночной атакой россиян.

Кроме того, в сети появилось видео момента "прилета" по пункту пропуска в Одесской области.

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