Військові показали маршрут дронів, які уночі атакували Одещину

Дрони-камікадзе. Фото: google

Вночі ворог вчергове обстріляв Одеську область. Дрони летіли над акваторією Чорного моря й влучили по Придунав’ю регіону.

В Силах оборони півдня України показали візуалізацію масованої атаки ударних БпЛА.

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Сили протиповітряної оборони успішно знищили 22 безпілотники ворога. 10 із них збили на Одещині, 6 — на Миколаївщині, 3 — на Херсонщині, і 3 — на Кіровоградщині.

Візуалізація масованої атаки ударних БпЛА. Фото: СОПУ

Атака по Одеській області

Нагадаємо, внаслідок нічної атаки по Одеській області на території поромного пункту пропуску сталося загоряння. Вщент згоріло кілька вантажівок. В Головному управлінні ДСНС Одеської області показали, як гасили полум’я.

Також ми писали, що поромний пункт пропуску, що з’єднує Україну та Румунію, тимчасово не функціонуватиме. Це пов’язано з нічною атакою росіян.

Крім того, у мережі зʼявилося відео моменту "прильоту" по пункту пропуску на Одещині.