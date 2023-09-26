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Військові показали маршрут дронів, які уночі атакували Одещину

26 вересня 2023 17:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Військові показали маршрут дронів, які уночі атакували Одещину
Дрони-камікадзе. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Вночі ворог вчергове обстріляв Одеську область. Дрони летіли над акваторією Чорного моря й влучили по Придунав’ю регіону. 

В Силах оборони півдня України показали візуалізацію масованої атаки ударних БпЛА.

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Сили протиповітряної оборони успішно знищили 22 безпілотники ворога. 10 із них збили на Одещині, 6 — на Миколаївщині, 3 — на Херсонщині, і 3 — на Кіровоградщині.

Візуалізація масованої атаки ударних БпЛА. Фото: СОПУ
Візуалізація масованої атаки ударних БпЛА. Фото: СОПУ

Атака по Одеській області

Нагадаємо, внаслідок нічної атаки по Одеській області на території поромного пункту пропуску сталося загоряння. Вщент згоріло кілька вантажівок.  В Головному управлінні ДСНС Одеської області показали, як гасили полум’я.

Також ми писали, що поромний пункт пропуску, що з’єднує Україну та Румунію, тимчасово не функціонуватиме. Це пов’язано з нічною атакою росіян. 

Крім того, у мережі зʼявилося відео моменту "прильоту" по пункту пропуску на Одещині.

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