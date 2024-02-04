Вознаграждение за службу — как в Одессе получить одноразовую материальную помощь военным

Выплаты военным за службу. Фото: Милитарный

Одесский городской совет опубликовал порядок предоставления единовременной денежной помощи мобилизованным. Речь идет о военных, вступивших в ряды ВСУ после 1 января 2024 года.

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

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По информации ведомства, единовременное денежное вознаграждение в размере 20 тысяч гривен могут получить как мобилизованные, так и добровольцы.

Как получить выплату

предоставить оригинал паспорта гражданина Украины (ID-карта предоставляется с документом о регистрации места жительства (пребывания);

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

информацию из банковского учреждения об открытом карточном счете;

справку или выписку из приказа о причислении в воинскую часть.

В мэрии отмечают, что заявление подается на имя городского головы или директора Департамента труда и социальной политики. Также можно оформить обращение в районном ТЦК.

Помощь военным в Одесской области

Напомним, в Черноморске , что в Одесской области, городские власти выплатят миллион гривен мужчинам, которые будут мобилизованы в ряды ВСУ. Также в бюджете предусмотрели и средства на нужды ВСУ.

Также мы писали, что с начала войны жители Одесской области передали на фронт более тысячи дронов, а в Одессе объявили тендер на закупку FPV-дронов и квадрокоптеров на 56 миллионов гривен.

Добавим, что Одесский горсовет решил расширить возможности волонтерских организаций для помощи Вооруженным силам Украины. Для этого были внесены изменения в городскую целевую программу помощи ТрО.