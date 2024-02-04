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Винагорода за службу — як в Одесі отримати одноразову матеріальну допомогу військовим

4 лютого 2024 11:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Винагорода за службу — як в Одесі отримати одноразову матеріальну допомогу військовим
Виплати військовим за службу. Фото: Мілітарний
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Одеська міська рада опублікувала порядок надання одноразової грошової допомоги мобілізованим. Йдеться про військових, які вступили до лав ЗСУ після 1 січня 2024 року. 

Про це повідомили у пресслужбі мерії.

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За інформацією відомства, одноразову грошову винагороду у розмірі 20 тисяч гривень можуть отримати як мобілізовані, так і добровольці.

Як отримати виплату

  • надати оригінал паспорта громадянина України (ІD-картка надається з документом про реєстрацію місця проживання (перебування);
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків;
  • інформацію з банківської установи про відкритий картковий рахунок;
  • довідку або витяг з наказу про зарахування до військової частини.

У мерії зазначають, що заява подається на імʼя міського голови або директора Департаменту праці та соціальної політики. Також можна оформити звернення через районний ТЦК. 

Допомога військовим на Одещині

Нагадаємо, у Чорноморську, що на Одещині, міська влада виплатить мільйон гривень чоловікам, які будуть мобілізовані до лав ЗСУ. Також в бюджеті передбачили й кошти на потреби ЗСУ. 

Також ми писали, що з початку війни мешканці Одеської області передали на фронт понад тисячу дронів, а в Одесі оголосили тендер на закупівлю FPV-дронів та квадрокоптерів на 56 мільйонів гривень.

Додамо, що Одеська міськрада вирішила розширити можливості волонтерських організацій для допомоги Збройним силам України. Для цього були внесені зміни до міської цільової програми допомоги ТрО.

Одеса
війна
ЗСУ
Одеська область
міська рада
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допомога військовим

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