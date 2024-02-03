По 20 тисяч кожному — у Чорноморську виділили допомогу військовим

Військові на тренуванні. Фото: УНІАН

У Чорноморську, що на Одещині, міська влада виплатить мільйон гривень чоловікам, які будуть мобілізовані до лав ЗСУ. Також в бюджеті передбачили й кошти на потреби ЗСУ.

Про це повідомив мер міста Чорноморськ Василь Гуляєв.

Читайте також:

"Під час засідання депутати підтримали виділення 8 мільйонів гривень на потреби ЗС України та прийняли рішення передати військовим закуплений новий автомобіль", — зазначив очільник міста.

Крім того, в рамках міської соціальної програми прийнято рішення виділити 1 мільйон гривень на виплати захисникам, яких мобілізують до лав Збройних Сил України. Кожному мобілізованому виплатять по 20 тисяч гривень.

Допомога військовим на Одещині

Нагадаємо, що в Одесі планують виплатити з державного бюджету компенсації військовим на придбання житла. Наразі відомо, що цю суму збільшили майже у три рази, порівняно з минулим роком. Також одеські військові, які перебувають або були в полоні російських загарбників, можуть отримати грошову допомогу для своїх дітей.

Також ми писали, що з початку війни мешканці Одеської області передали на фронт понад тисячу дронів, а в Одесі оголосили тендер на закупку FPV-дронів та квадрокоптерів на 56 мільйонів гривень.

Додамо, що Одеська міськрада вирішила розширити можливості волонтерських організацій для допомоги Збройним силам України. Для цього були внесені зміни в міську цільову програму допомоги ТрО.