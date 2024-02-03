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По 20 тысяч каждому — в Черноморске выделили помощь военным

3 февраля 2024 17:50
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
По 20 тысяч каждому — в Черноморске выделили помощь военным
Военные на тренировке. Фото: УНИАН
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В Черноморске, что в Одесской области, городские власти выплатят миллион гривен мужчинам, которые будут мобилизованы в ряды ВСУ. Также в бюджете предусмотрели и средства на нужды ВСУ.

Об этом сообщил мэр города Черноморск Василий Гуляев.

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"В ходе заседания депутаты поддержали выделение 8 миллионов гривен на нужды ВС Украины и приняли решение передать военным закупленный новый автомобиль", — отметил глава города.

Кроме того, в рамках городской социальной программы принято решение выделить миллион гривен на выплаты защитникам, мобилизуемым в ряды Вооруженных сил Украины. Каждому мобилизованному выплатят по 20 тысяч гривен.

Помощь военным в Одесской области

Напомним, что в Одессе планируется выплатить из государственного бюджета компенсации военным на приобретение жилья. Пока известно, что эту сумму увеличили почти в три раза по сравнению с прошлым годом. Также одесские военные, находящиеся или находившиеся в плену у российских захватчиков, могут получить денежную помощь для своих детей.

Также мы писали, что с начала войны жители Одесской области передали на фронт более тысячи дронов, а в Одессе объявили тендер на закупку FPV-дронов и квадрокоптеров на 56 миллионов гривен.

Добавим, что Одесский горсовет решил расширить возможности волонтерских организаций для помощи Вооруженным силам Украины. Для этого были внесены изменения в городскую целевую программу помощи ТрО.

Одесса
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