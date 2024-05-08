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Враг вывел ракетоносители в Черное море — сколько "Калибров" угрожает

8 мая 2024 09:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Враг вывел ракетоносители в Черное море — сколько "Калибров" угрожает
Запуск ракеты с морского носителя. Иллюстративное фото: росСМИ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Сегодня, 8 мая, враг вывел снаряженные ракетоносители на дежурство в акваторию Черного моря после продолжительного затишья. Кроме того, корабли с крылатыми ракетами "Калибр" также находятся и в Средиземном. Угроза ракетных обстрелов очень высока.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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Информация о вражеском флоте. Фото: скриншот

Сколько кораблей угрожают

  • В Черном море — 2 носителя крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 12 ракет;
  • В Азовском море вражеские корабли отсутствуют;
  • в Средиземном море 3 вражеских корабля, среди которых 2 носителя крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 24 ракет.

Движение вражеских судов Керченским проливом

По информации ВМС ВСУ, за сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу совершили:

  • к Азовского моря — 7 судов, из них 4 двигались из пролива Босфор;
  • к Черному морю — 6 судов, из них 3 продолжили движение в направлении пролива Босфор.

Больше о вражеском флоте

Напомним, российские захватчики сменили тактику обстрелов юга Украины. Она заключается в применении баллистических ракет с территории временно оккупированного Крыма вместо крылатых ракет морского базирования.

Также мы писали, что в ночь на 2 мая Россия направила в Одессу именно две баллистические ракеты типа "Искандер-М". Ударом повреждены складские помещения "Новой почты" и гражданская инфраструктура, также пострадали среди гражданского населения.

Добавим, что подразделение ГУР поразило патрульный катер россиян ночью на 6 мая. Он имел вооруженные гранатометы и ДЗРК, которые могли быть применены против Сил Обороны.

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