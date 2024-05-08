Ворог вивів ракетоносії у Чорне море — скільки "Калібрів" загрожує

Запуск ракети з морського носія. Ілюстративне фото: росЗМІ

Сьогодні, 8 травня, ворог вивів споряджені ракетоносії на чергування в акваторію Чорного моря після тривалого затишшя. Окрім цього, кораблі із крилатими ракетами "Калібр" також присутні і в Середземному. Загроза ракетних обстрілів надзвичайно висока.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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Скільки кораблів загрожують

У Чорному морі — 2 носії крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 12 ракет;

В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;

в Середземному морі 3 ворожі кораблі, серед яких 2 носії крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет.

Рух ворожих суден Керченською протокою

За інформацією ВМС ЗСУ, за добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Азовського моря — 7 суден, з них 4 рухались з протоки Босфор;

до Чорного моря — 6 суден, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

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Нагадаємо, російські загарбники змінили тактику обстрілів півдня України. Вона полягає у застосуванні балістичних ракет з території тимчасово окупованого Криму замість крилатих ракет морського базування.

Також ми писали, що у ніч проти 2 травня Росія спрямувала на Одесу саме дві балістичні ракети типу "Іскандер-М". Ударом пошкоджено складські приміщення "Нової пошти" та цивільну інфраструктуру, також є постраждалі серед цивільного населення.

Додамо, що підрозділ ГУР уразив патрульний катер росіян вночі проти 6 травня. Він мав на озброєнні гранатомети та ДЗРК, які могли бути застосовані проти Сил Оборони.