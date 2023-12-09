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Вражеский флот в Черном море — сколько кораблей угрожает

9 декабря 2023 10:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Вражеский флот в Черном море — сколько кораблей угрожает
Вражеский корабль на дежурстве. Фото: РосСМИ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

По состоянию на 9 декабря российский флот продолжает маневрировать у берегов временно оккупированного Крыма. В настоящее время ракетоносители в Черном море на дежурстве отсутствуют, однако враг вывел десантный корабль.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных Сил Украины.

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Сколько кораблей угрожают

  • в Черном море на боевом дежурстве находится 1 вражеский корабль;
  • в Азовском море — 1 десантный корабль;
  • в Средиземном море — 4 боевых единиц флота, среди которых 2 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 16 ракет.

Движение по морю не останавливалось

За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

  • к Азовского моря — 25 судов, из них 12 двигалось из пролива Босфор;
  • к Черному морю — 13 судов, из них 4 продолжили движение в направлении пролива Босфор.

Больше о Черноморском Флоте РФ

Напомним, ВСУ добились значительного успеха в Черном море, поэтому РФ больше не имеет там тотального влияния. Более того, Украина уничтожила часть Черноморского флота, а остатки заставила скрывать на территории России.

Также мы писали, что оккупанты вывели большой десантный корабль "Минск", который поразили Силы обороны Украины, из сухого дока. Пока он находится в Корабельной бухте в Севастополе.

Добавим, что россияне в оккупированном Крыму подняли из воды подбитый ракетоноситель "Аскольд". Вероятно, враг пытается восстановить боевой потенциал корабля. Сейчас оккупанты определяют степень повреждений и время ремонта.

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