Ворожий флот у Чорному морі — скільки кораблів загрожує
Станом на 9 грудня російський флот продовжує маневрувати біля берегів тимчасово окупованого Криму. Наразі ракетоносії у Чорному морі на чергуванні відсутні, проте ворог вивів десантний корабель.
Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.
Скільки кораблів загрожують
- у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 1 ворожий корабель;
- в Азовському морі — 1 десантний корабель;
- в Середземному морі — 4 бойові одиниці флоту, серед яких 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 16 ракет.
Рух морем не зупинявся
За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
- до Азовського моря — 25 суден, з них 12 рухалось з протоки Босфор;
- до Чорного моря — 13 суден, з них 4 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
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Нагадаємо, ЗСУ досягли значного успіху в Чорному морі, тому РФ більше не має там тотального впливу. Ба більше, Україна знищила частину Чорноморського флоту, а рештки заставила переховувати на території Росії.
Також ми писали, що окупанти вивели великий десантний корабель "Мінськ", який уразили Сили оборони України, із сухого доку. Наразі він перебуває у Корабельній бухті в Севастополі.
Додамо, що росіяни в окупованому Криму підняли з води підбитий ракетоносій "Аскольд". Ймовірно, ворог намагається відновити бойовий потенціал корабля. Наразі окупанти визначають ступінь пошкоджень та час ремонту.
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