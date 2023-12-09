Ворожий флот у Чорному морі — скільки кораблів загрожує

Ворожий корабель на чергуванні. Фото: РосЗМІ

Станом на 9 грудня російський флот продовжує маневрувати біля берегів тимчасово окупованого Криму. Наразі ракетоносії у Чорному морі на чергуванні відсутні, проте ворог вивів десантний корабель.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 1 ворожий корабель;

в Азовському морі — 1 десантний корабель;

в Середземному морі — 4 бойові одиниці флоту, серед яких 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 16 ракет.

Рух морем не зупинявся

За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря — 25 суден, з них 12 рухалось з протоки Босфор;

до Чорного моря — 13 суден, з них 4 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

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Нагадаємо, ЗСУ досягли значного успіху в Чорному морі, тому РФ більше не має там тотального впливу. Ба більше, Україна знищила частину Чорноморського флоту, а рештки заставила переховувати на території Росії.

Також ми писали, що окупанти вивели великий десантний корабель "Мінськ", який уразили Сили оборони України, із сухого доку. Наразі він перебуває у Корабельній бухті в Севастополі.

Додамо, що росіяни в окупованому Криму підняли з води підбитий ракетоносій "Аскольд". Ймовірно, ворог намагається відновити бойовий потенціал корабля. Наразі окупанти визначають ступінь пошкоджень та час ремонту.