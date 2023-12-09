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Ворожий флот у Чорному морі — скільки кораблів загрожує

9 грудня 2023 10:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Ворожий флот у Чорному морі — скільки кораблів загрожує
Ворожий корабель на чергуванні. Фото: РосЗМІ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Станом на 9 грудня російський флот продовжує маневрувати біля берегів тимчасово окупованого Криму. Наразі ракетоносії у Чорному морі на чергуванні відсутні, проте ворог вивів десантний корабель. 

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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Скільки кораблів загрожують 

  • у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 1 ворожий корабель;
  • в Азовському морі — 1 десантний корабель;
  • в Середземному морі — 4 бойові одиниці флоту, серед яких 2 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 16 ракет. 

Рух морем не зупинявся

За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Азовського моря — 25 суден, з них 12 рухалось з протоки Босфор;
  • до Чорного моря — 13 суден, з них 4 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

Більше про Чорноморський Флот РФ

Нагадаємо, ЗСУ досягли значного успіху в Чорному морі, тому РФ більше не має там тотального впливу. Ба більше, Україна знищила частину Чорноморського флоту, а рештки заставила переховувати на території Росії. 

Також ми писали, що окупанти вивели великий десантний корабель "Мінськ", який уразили Сили оборони України, із сухого доку. Наразі він перебуває у Корабельній бухті в Севастополі. 

Додамо, що росіяни в окупованому Криму підняли з води підбитий ракетоносій "Аскольд". Ймовірно, ворог намагається відновити бойовий потенціал корабля. Наразі окупанти визначають ступінь пошкоджень та час ремонту. 

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