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Вражеский флот в акватории Черного моря — сколько кораблей на дежурстве

1 марта 2024 10:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Вражеский флот в акватории Черного моря — сколько кораблей на дежурстве
Корабль российского флота. Фото: росСМИ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

На сегодня, 1 марта, на рейде в Черном море присутствует один корабль. В настоящее время ракетоносители врага расположены в пунктах базирования, однако ситуация может измениться.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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  • в Черном и Азовском морях по одному вражескому кораблю;
  • в Средиземном море — 2 корабля.

Движение по морю не прекращается

В интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом за сутки совершили:

  • Черным морем — 13 кораблей, из которых 2 судна продолжили движение в пролив Босфор;
  • Азовским морем – 2 корабля, из которых 1 двигался из пролива Босфор.

Напомним, что ракетоносители врага уже больше недели находятся в пунктах базирования и не выходят на дежурство. Это обусловлено не только погодными условиями, но и отсутствием разведки.

Также мы писали, что российские оккупанты могут применять дроны с направления непризнанного Приднестровья. В основном это летательные аппараты для сбора разведывательной информации над государственной границей.

Россия разместила в Крыму береговые ракетные комплексы "Бастион-П" — носители сверхзвуковых ракет "Оникс". Однако запас таких ракет у врага достаточно ограниченный.

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