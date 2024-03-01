Ворожий флот в акваторії Чорного моря — скільки кораблів на чергуванні

Корабель російського флоту. Фото: росЗМІ

Станом на сьогодні, 1 березня, на рейді в Чорному морі присутній один корабель. Наразі ракетоносії ворога розташовані у пунктах базування, проте ситуація може змінитись.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.



Читайте також:

Скільки кораблів загрожують

у Чорному та Азовському морях по одному ворожому кораблю;

у Середземному морі — 2 кораблі.

Рух морем не припиняється

В інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою за добу здійснили:

Чорним морем — 13 кораблів, з яких 2 судна продовжили рух до протоки Босфор;

Азовським морем — 2 кораблі, з яких 1 рухався з протоки Босфор.

Нагадаємо, що ракетоносії ворога вже понад тиждень перебувають у пунктах базування та не виходять на чергування. Це зумовлено не тільки погодними умовами, але й відсутністю розвідки.



Також ми писали, що російські окупанти можуть застосовувати дрони із напрямку невизнаного Придністров'я. В основному це літальні апарати для збору розвідувальної інформації над державним кордоном.



Додамо, Росія розмістила в Криму берегові ракетні комплекси "Бастіон-П" — носії надзвукових ракет "Онікс". Проте запас таких ракет у ворога досить обмежений.