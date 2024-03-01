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Ворожий флот в акваторії Чорного моря — скільки кораблів на чергуванні

1 березня 2024 10:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Ворожий флот в акваторії Чорного моря — скільки кораблів на чергуванні
Корабель російського флоту. Фото: росЗМІ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Станом на сьогодні, 1 березня, на рейді в Чорному морі присутній один корабель. Наразі ракетоносії ворога розташовані у пунктах базування, проте ситуація може змінитись.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.
 

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  • у Чорному та Азовському морях по одному ворожому кораблю;
  • у Середземному морі — 2 кораблі.

Рух морем не припиняється

В інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою за добу здійснили:

  • Чорним морем — 13 кораблів, з яких 2 судна продовжили рух до протоки Босфор;
  • Азовським морем — 2 кораблі, з яких 1 рухався з протоки Босфор.

Нагадаємо, що ракетоносії ворога вже понад тиждень перебувають у пунктах базування та не виходять на чергування. Це зумовлено не тільки погодними умовами, але й відсутністю розвідки.

Також ми писали, що російські окупанти можуть застосовувати дрони із напрямку невизнаного Придністров'я. В основному це літальні апарати для збору розвідувальної інформації над державним кордоном. 

Додамо, Росія розмістила в Криму берегові ракетні комплекси "Бастіон-П" — носії надзвукових ракет "Онікс". Проте запас таких ракет у ворога досить обмежений.

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