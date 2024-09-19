Сенкевич рассказал, готов ли Николаев к зиме

Александр Сенкевич о подготовке к отопительному сезону. Фото: Новини.LIVE

По состоянию на сегодняшний день все 92 котельные Николаева практически готовы к зиме. В настоящее время происходит замена труб центрального теплоснабжения. В городе уверяют, что проблем с отоплением не будет.

Об этом в эксклюзивном интервью Новини.LIVE рассказал мэр Николаева Александр Сенкевич.

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Все идет по плану

По словам мэра, сейчас в городе действуют две теплоснабжающие организации централизованного теплоносителя: одна местная (городская), а вторая — Николаевоблтеплоэнерго. Несмотря на то, что вторая называется "облтеплоэнерго", ее также перевели в подчинение городу. А вот с Николаевской ТЭЦ, обеспечивающей теплом 40% горожан, возникли определенные сложности.

"Сети этой организации уже не менялись многие десятилетия. Поэтому сегодня мы помогаем им часть сетей заменить. Собственно, они готовы где-то процентов на 60. Что касается нашей городской организации, она готова где-то в процентах на 80. Это подразумевается прокачанные, проверенные все системы, заменяются те, которые после прокачки показали себя не очень хорошо", — говорит Александр Сенкевич.

Впрочем, уверяет мэр, благодаря поддержке международного банка город все же практически справился с подготовкой к зиме.

"Пока все идет по плану. Николаев будет с теплом в любом случае", — утверждает Александр Сенкевич.

Что с электричеством

Также в Николаеве рассматривается вопрос установления газопоршневых систем генерации электроэнергии на случай блэкаутов. В этом городе помогают европейские и японские партнеры.