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Взимку Миколаїв буде з теплом, — Сєнкевич

19 вересня 2024 19:02
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Сєнкевич розповів, чи готовий Миколаїв до зими
Олександр Сєнкевич про підготовку до опалювального сезону. Фото: Новини.LIVE
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Станом на сьогодні всі 92 котельні Миколаєва практично готові до зими. Наразі відбувається заміна труб центрального теплопостачання. У місті запевняють, що проблем з опаленням не буде.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю Новини.LIVE розповів мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

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Все йде за планом

За словами мера, зараз у місті діють дві теплопостачальні організації централізованого теплоносія: одна місцева (міська), а друга — Миколаївоблтеплоенерго. Попри те, що друга називається "облтеплоенерго", її також перевели у підпорядкування місту. А от з Миколаївською ТЕЦ, яка забезпечує теплом 40% містян, виникли певні складнощі.

"Мережі цієї організації вже не змінювалися багато десятиліть. Тому сьогодні ми допомагаємо їм частину мереж замінити. Власне, вони готові десь відсотків на 60. Що стосується нашої міської організації, вона готова десь у відсотках на 80. Це мається на увазі прокачані, перевірені всі системи, замінюються ті, які після прокачування показали себе не дуже добре", — говорить Олександр Сєнкевич.

Втім, запевняє мер, завдяки підтримці міжнародного банку місто все ж таки практично впоралося з підготовкою до зими. 

"Поки що все йде за планом. Миколаїв буде з теплом у будь-якому випадку", — стверджує Олександр Сєнкевич.

Що з електрикою

Також у Миколаєві розглядають питання встановлення газопоршневих систем генерації електроенергії на випадок блекаутів. У цьому місту допомагають європейські та японські партнери.

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Одеса Миколаїв Україна зима теплопостачання Олександр Сєнкевич

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