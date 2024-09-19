Сєнкевич розповів, чи готовий Миколаїв до зими

Олександр Сєнкевич про підготовку до опалювального сезону. Фото: Новини.LIVE

Станом на сьогодні всі 92 котельні Миколаєва практично готові до зими. Наразі відбувається заміна труб центрального теплопостачання. У місті запевняють, що проблем з опаленням не буде.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю Новини.LIVE розповів мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

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Все йде за планом

За словами мера, зараз у місті діють дві теплопостачальні організації централізованого теплоносія: одна місцева (міська), а друга — Миколаївоблтеплоенерго. Попри те, що друга називається "облтеплоенерго", її також перевели у підпорядкування місту. А от з Миколаївською ТЕЦ, яка забезпечує теплом 40% містян, виникли певні складнощі.

"Мережі цієї організації вже не змінювалися багато десятиліть. Тому сьогодні ми допомагаємо їм частину мереж замінити. Власне, вони готові десь відсотків на 60. Що стосується нашої міської організації, вона готова десь у відсотках на 80. Це мається на увазі прокачані, перевірені всі системи, замінюються ті, які після прокачування показали себе не дуже добре", — говорить Олександр Сєнкевич.

Втім, запевняє мер, завдяки підтримці міжнародного банку місто все ж таки практично впоралося з підготовкою до зими.

"Поки що все йде за планом. Миколаїв буде з теплом у будь-якому випадку", — стверджує Олександр Сєнкевич.

Що з електрикою

Також у Миколаєві розглядають питання встановлення газопоршневих систем генерації електроенергії на випадок блекаутів. У цьому місту допомагають європейські та японські партнери.