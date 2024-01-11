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Из бюджета Одессы выделят средства на восстановление дома после ракетного удара

11 января 2024 18:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Из бюджета Одессы выделят средства на восстановление дома после ракетного удара
Попадание в многоэтажку в Одессе. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

29 декабря 2023 года российские террористы в очередной раз атаковали Украину, в Одессе одна из ракет попала в жилой многоэтажный дом. Город из бюджета планирует выделить средства на его восстановление.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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По информации мэрии, опорные конструкции дома выдержали, однако этот объект является одним из самых проблемных для реконструкции. Именно поэтому работы по восстановлению необходимо провести как можно скорее во избежание обвала.

"Я буду инициировать проведение внеочередной сессии и выделение средств из бюджета города. Пока определяемся с нужной суммой. Параллельно будем искать другие источники софинансирования. Сделаем все возможное, чтобы помочь жильцам квартир и сохранить дом", — сказал мэр города Геннадий Труханов.

Что известно о ракетном ударе по Одессе 29 декабря

Напомним, во время ракетной атаки россияне выпустили по югу Украины девять крылатых ракет. Силам ПВО удалось уничтожить большую часть, однако не обошлось без попаданий.

Добавим, тогда травмы разных степеней тяжести получили 23 человека. К сожалению, количество погибших также увеличилось, сейчас оно составляет 4 человека.

Также мы писали, в Одессе получил повреждение одно из учебных заведений. Известно, что серьезных разрушений школа не получила, однако повреждения фасада, трещины в стенах и выбиты окна.

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