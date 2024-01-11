З бюджету Одеси виділять кошту на відновлення будинку від ракетного удару

Влучання у багатоповерхівку в Одесі. Фото: Новини.LIVE

29 грудня 2023 року російські терористи вкотре атакували Україну, в Одесі одна з ракет влучила у житловий багатоповерховий будинок. Місто з бюджету планує виділити кошти та його відновлення.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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За інформацією мерії, опорні конструкції будинку витримали, однак цей об'єкт є одним з найпроблемніших для реконструкції. Саме тому роботи з відновлення необхідно провести якомога швидше, аби уникнути обвалу.

"Я буду ініціювати проведення позачергової сесії та виділення коштів з бюджету міста. Наразі визначаємося із потрібною сумою. Паралельно будемо шукати інші джерела співфінансування. Зробимо все можливе, аби допомогти мешканцям квартир та зберегти будинок", — сказав мер міста Геннадій Труханов.

Що відомо про ракетний удар по Одесі 29 грудня

Нагадаємо, під час ракетної атаки росіяни випустили по півдню України 9 крилатих ракет. Силам ППО вдалося знищити більшу частину, однак не обійшлося без влучань.

Додамо, тоді травми різних ступенів тяжкості отримали 23 людини. На жаль, кількість загиблих також збільшилася, наразі вона становить 4 особи.

Також ми писали, в Одесі зазнав пошкоджень один з навчальних закладів. Відомо, що серйозних руйнувань школа не отримала, однак є пошкодження фасаду, тріщини у стінах та вибиті вікна.