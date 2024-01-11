Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow З бюджету Одеси виділять кошту на відновлення будинку від ракетного удару arrow

З бюджету Одеси виділять кошту на відновлення будинку від ракетного удару

11 січня 2024 18:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
З бюджету Одеси виділять кошту на відновлення будинку від ракетного удару
Влучання у багатоповерхівку в Одесі. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

29 грудня 2023 року російські терористи вкотре атакували Україну, в Одесі одна з ракет влучила у житловий багатоповерховий будинок. Місто з бюджету планує виділити кошти та його відновлення. 

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

Читайте також:

За інформацією мерії, опорні конструкції будинку витримали, однак цей об'єкт є одним з найпроблемніших для реконструкції. Саме тому роботи з відновлення необхідно провести якомога швидше, аби уникнути обвалу. 

"Я буду ініціювати проведення позачергової сесії та виділення коштів з бюджету міста. Наразі визначаємося із потрібною сумою. Паралельно будемо шукати інші джерела співфінансування. Зробимо все можливе, аби допомогти мешканцям квартир та зберегти будинок", — сказав мер міста Геннадій Труханов. 

Що відомо про ракетний удар по Одесі 29 грудня

Нагадаємо, під час ракетної атаки росіяни випустили по півдню України 9 крилатих ракет. Силам ППО вдалося знищити більшу частину, однак не обійшлося без влучань.

Додамо, тоді травми різних ступенів тяжкості отримали 23 людини. На жаль, кількість загиблих також збільшилася, наразі вона становить 4 особи. 

Також ми писали, в Одесі зазнав пошкоджень один з навчальних закладів. Відомо, що серйозних руйнувань школа не отримала, однак є пошкодження фасаду, тріщини у стінах та вибиті вікна.

Одеса
війна
Одеська область
Новини Одеси
війна в Україні
ракетний удар

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

29 грудня 2023

03:29Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад

Актуальне по темі