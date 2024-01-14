Из портов Большой Одессы следуют четыре судна с зерном

Грузовое судно ISLAND BAY. Фото: MarineTraffic

Сегодня, 14 января, портами Большой Одессы продолжается экспорт продукции из Украины. Акватория Черного моря в настоящее время насчитывает десятки судов, ожидающих своей очереди для загрузки.

Об этом Новости.LIVE узнали из данных портала MarineTraffic.

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Движение судов в Черном море

Пока известно, что в порту Одессы стоят 8 судов, еще 17 — в Черноморске, и 3 судна в Южном. Кроме того, еще 4 судна направляются на выход из портов.

Работа портов Большой Одессы

Напомним, 17 июля 2023 г. Российская Федерация вышла по черноморской зерновой инициативе, которая обеспечивала экспорт зерна из портов Большой Одессы. Такими действиями страна-агрессор чуть не создала искусственный голод в мире. Однако уже через месяц Украина открыла собственные коридоры для движения гражданских судов.

Также мы сообщали, что на начало 2024 года порты Большой Одессы и Дунайские порты наладили непрерывный экспорт продукции. В настоящее время суточная выгрузка вышла на довоенный показатель.

Добавим, что в течение 2024 года дунайскими портами ожидается увеличение экспортной способности зерновых культур. В связи с этим швейцарская компания Harvest Commodities вложила в строительство новых зерновых складов в Измаиле.