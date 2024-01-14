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З портів Великої Одеси прямують чотири судна зі збіжжям

14 січня 2024 16:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
З портів Великої Одеси прямують чотири судна зі збіжжям
Вантажне судно ISLAND BAY. Фото: MarineTraffic
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Станом на сьогодні, 14 січня, портами Великої Одеси продовжується експорт продукції з України. Акваторія Чорного моря наразі налічує десятки суден, які очікують своєї черги для завантаження.

Про це Новини.LIVE дізналися з даних порталу MarineTraffic.

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Рух суден у Чорному морі

Наразі відомо, що в порту Одеси стоять 8 суден, ще 17 — у Чорноморську, та 3 судна в Південному. Крім того, ще 4 судна прямують на вихід з портів.

Робота портів Великої Одеси

Нагадаємо, 17 липня 2023 року Російська Федерація вийшла з чорноморської зернової ініціативи, яка забезпечувала експорт збіжжя з портів Великої Одеси. Такими діями країна-агресорка ледь не створила штучний голод у світі. Однак вже за місяць Україна відкрила власні коридори для руху цивільних суден. 

Також ми повідомляли, що станом на початок 2024 року порти Великої Одеси та Дунайські порти налагодили безперервний експорт продукції. Наразі добове вивантаження вийшло на довоєнний показник. 

Додамо, протягом 2024 року дунайськими портами очікується збільшення експортної спроможності зернових культур. У звʼязку з цим швейцарська компанія Harvest Commodities вклала у будівництво нових зернових складів в Ізмаїлі. 

Одеса
Чорне море
Одеська область
Одеська ОДА
експорт зерна
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