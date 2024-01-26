Из портов Большой Одессы вышло 12 судов с продукцией

Суда в портах Большой Одессы. Фото: скриншот

На сегодня, 26 января, в портах Большой Одессы на загрузке находятся десятки судов. Больше всего осуществляется экспорт агропродукции, также значительную часть составляет металлургия.

Об этом Новини.LIVE узнали из данных портала MarineTraffic.

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Движение судов в Черном море

Пока известно, что в порту Одессы стоят 15 судов, еще 14 — в Черноморске, и 4 — в Южном. Кроме того, еще 5 судов следуют на выход из портов, а на вход известно пока о 12 кораблях.

Работа Дунайских портов

Кроме того, возле Сулинского канала образовалась очередь балкеров, которые должны зайти в Дунайские порты. В Измаиле, Усть-Дунайске и Килии более 30 судов, которые переваливают агро- и металлопродукцию. Подавляющая часть отправится на перевалку в европейские порты на Дунае.

Напомним, Украинское Дунайское пароходство (УДП) ставит на капитальный ремонт морское судно. Речь идет о сухогрузе "Измаил", который находился в аварийном состоянии с осени прошлого года.

В августе 2023 года в Украине начали работать самостоятельные коридоры в Черном море, которые стали альтернативой зерновому соглашению с РФ. Известно, что из портов Большой Одессы удалось экспортировать 18 миллионов тонн грузов в 32 страны мира.

Также мы писали, что в последний месяц 2023 года Украина поставила рекорд по количеству экспорта из портов Великой Одессы с начала войны. Причиной тому стало уменьшение боеспособности флота РФ в северо-западной части Черного моря.