З портів Великої Одеси вийшло 12 суден з продукцією

Судна у портах Великої Одеси. Фото: скриншот

Станом на сьогодні, 26 січня, в портах Великої Одеси на завантаженні перебувають десятки суден. Найбільше здійснюється експорт агропродукції, також значну частину становить металургія.

Про це Новини.LIVE дізналися з даних порталу MarineTraffic.

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Рух суден у Чорному морі

Наразі відомо, що в порту Одеси стоять 15 суден, ще 14 — у Чорноморську, та 4 — у Південному. Крім того, ще 5 суден прямують на вихід з портів, а на вхід відомо поки що про 12 кораблів.

Робота Дунайських портів

Крім того, біля Сулінського каналу утворилася черга з балкерів, які мають зайти до Дунайських портів. Наразі в Ізмаїлі, Усть-Дунайську та Кілії є понад 30 суден, які перевалюють агро- та металопродукцію. Переважна частина їх вирушить на перевалку до європейських портів на Дунаї.

Нагадаємо, Українське Дунайське пароплавство (УДП) ставить на капітальний ремонт морське судно. Йдеться про суховантаж "Измаил", який перебував в аварійному стані з осені минулого року.

Додамо, у серпні 2023 року в Україні почали працювати самостійні коридори у Чорному морі, які стали альтернативою зерновій угоді з РФ. Наразі відомо, що з портів Великої Одеси вдалося експортувати 18 мільйонів тонн вантажів до 32 країн світу.

Також ми писали, що останнього місяця 2023 року Україна поставила рекорд за кількістю експорту з портів Великої Одеси від початку війни. Причиною цього стало зменшення боєздатності флоту РФ у північно-західній частині Чорного моря.